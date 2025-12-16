Córdoba: extienden hasta fin de mes el plan para regularizar deudas municipales

La Municipalidad de Córdoba mantiene abierto, hasta el próximo 30 de diciembre, el plan de regularización de deudas municipales administrativas y en procuración fiscal, destinado a contribuyentes con obligaciones vencidas al 30 de septiembre de 2025. La propuesta contempla importantes quitas de intereses y facilidades de pago de hasta 18 cuotas.

El plan alcanza a contribuciones que inciden sobre la actividad comercial, industrial y de servicios; taxis y remises; automotores, acoplados y similares; inmuebles; cementerios y derechos varios. También incluye deudas por importes sustitutivos de multas y sanciones aplicadas por presentaciones extemporáneas de declaraciones juradas mensuales.

Quienes registren deudas en etapa administrativa pueden adherirse de manera online a través del Portal Tributario o de forma presencial, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00, en las oficinas de Recursos Tributarios ubicadas en el tercer piso del Palacio Municipal 6 de Julio y en avenida Colón 3551.

En tanto, los contribuyentes con deudas en etapa de procuración fiscal deberán realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de Recursos Tributarios del Palacio Municipal. En todos los casos, es requisito contar con CBU emitido por una entidad bancaria.

Beneficios y planes de pago

Las deudas en procuración fiscal pueden abonarse de contado con una reducción del 60% de los intereses por mora y una quita parcial de honorarios profesionales. Para montos de entre 140 mil y 300 mil pesos, la reducción será del 30%, mientras que para importes superiores la quita alcanzará el 50%.

Tanto las deudas administrativas como las que se encuentran en procuración fiscal pueden regularizarse mediante planes de pago. Los planes de hasta tres cuotas cuentan con una reducción del 40% del interés moratorio y una tasa de financiación del 1,5%. En el caso de planes de entre 4 y 18 cuotas, el interés de financiación será del 2%. La primera cuota debe abonarse al momento de la adhesión y, para deudas en procuración fiscal, el monto mínimo es de 20 mil pesos.