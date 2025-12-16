Google presentó los 10 destinos nacionales más consultados entre los cuales está Córdoba

El pasado 20 de noviembre Perfil Córdoba informaba que ya estaba disponible “Ofertas de vuelo”, la nueva herramienta de Google con IA para planificar viajes y vacaciones, que permite desde conseguir diferentes tarifas de vuelos y alojamientos, hasta planificar unas vacaciones completas.

Ahora, con la llegada del verano y la temporada alta de vacaciones, Google presentó los 10 destinos nacionales más consultados durante 2025 y los que registraron mayor crecimiento entre junio y noviembre de 2025, con Villa Traful liderando el ranking de las búsquedas con un crecimiento del 84% y Córdoba —que creció un 15%— posicionada en sexto lugar.

En su informe, Google dio a conocer cuáles son los destinos más consultados por los argentinos en el buscador, tanto dentro como fuera del país.

Tendencias de viaje

Los hoteles siguen siendo la opción preferida de los argentinos: en 2025, representaron el 70% de las búsquedas de alojamiento para destinos nacionales e internacionales. Además, crece el interés por los viajes al exterior: durante el último trimestre del año, el 53% de las consultas de vuelos fueron orientadas a destinos internacionales.

En este sentido, las búsquedas relacionadas con “vuelos baratos” crecieron un 18% entre 2024 y 2025. Y los eventos de descuento no se quedaron atrás: Travel Sale alcanzó su máximo histórico con un aumento de las búsquedas del 14% interanual, mientras que durante el Cyber Monday 2025 las búsquedas de vuelos en su primer día crecieron 73% respecto de la jornada anterior.

Estos momentos de compra se consolidan como instancias clave tanto para quienes buscan oportunidades como para las marcas que buscan impulsar la demanda.

Las búsquedas de los argentinos

En los últimos meses, las búsquedas de los argentinos se orientaron hacia siete destinos que crecieron en las preferencias: Villa Traful (+84%); Florianópolis (+50%); Aspen (+30%); Puerto Madryn (+23%); Curazao (+21%); Córdoba (+15%), y Buenos Aires (+12%).

Entre los destinos nacionales más buscados durante 2025, la grilla se compone de Buenos Aires, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Córdoba Capital, Villa Carlos Paz, Salta, Mendoza, Puerto Iguazú, Rosario y Termas de Río Hondo.

Por su parte, los destinos internacionales más buscados resultaron ser Brasil, Estados Unidos, España, México, República Dominicana, Chile, Italia, Uruguay, Colombia y Francia.

Momento de transformación

En la Argentina, las tendencias de búsqueda confirman que la industria turística está atravesando un momento de transformación. Así lo explicó Alex Waltuch, director Comercial para los sectores de Finanzas, Turismo y Sector Público en Google Argentina: “En las búsquedas conviven el entusiasmo por descubrir nuevos destinos, el crecimiento de los eventos de descuento y la exigencia de los viajeros para sus próximas vacaciones. Entender estos patrones es clave para que las marcas puedan anticiparse, ganar relevancia y acompañar de forma estratégica cada etapa del proceso de planificación”.