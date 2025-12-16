Concierto de Navidad: el Museo Tamburini abre sus puertas para celebrar las fiestas con música en vivo

Este miércoles a las 19:30, en el Museo Francisco Tamburini del Banco de Córdoba, vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba podrán disfrutar de un Concierto de Navidad gratuito, en el marco de la campaña El Centro está de Fiesta, una propuesta impulsada para promover actividades culturales, comerciales y recreativas durante las fiestas de fin de año en el corazón de la capital provincial.

Shakira copó Córdoba: 120 mil personas y un impacto que se sintió en toda la ciudad

El concierto contará con la presentación del Coro del Banco de Córdoba, dirigido por Emilia Puebla, que interpretará un repertorio de canciones navideñas tradicionales y populares. A la propuesta se sumará el Ensamble Fioritura, bajo la dirección de Carmela Masini, con un repertorio especial pensado para la ocasión.

En total, serán 42 voces las que colmarán de música el salón principal de la Casa Matriz de Bancor, ubicada en San Jerónimo 166. Además de disfrutar del concierto, el público podrá apreciar la iluminación navideña del edificio y tomarse fotografías junto al arbolito y el pesebre que decoran el ingreso al museo.

Cierre abrupto de una fábrica de neumáticos en Córdoba: 40 trabajadores denuncian despidos ilegales

El Centro está de Fiesta

Una iniciativa que se desarrolla del 9 de diciembre al 9 de enero con una amplia agenda de eventos musicales, teatrales, propuestas comerciales y sorteos. El objetivo es fortalecer la revalorización del centro de la ciudad y fomentar el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas.

El ciclo es impulsado por la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de la Provincia, Lotería de Córdoba, Bancor y la Cámara de Comercio. Como parte de la campaña, se realizará un sorteo con importantes premios que incluyen un auto Fiat Cronos, una moto Motomel Blitz 110 y un monopatín eléctrico.

Córdoba celebra la Navidad con una agenda cultural llena de música y arte

Participan del sorteo quienes realicen compras en comercios del centro por montos desde $25.000 y quienes adquieran productos de Lotería en agencias céntricas por un valor igual o superior a $5.000. El sorteo se llevará a cabo el viernes 26 de diciembre a las 20:00, y será necesario registrar el ticket a través del código QR entregado en los comercios o agencias adheridas. Durante la campaña comercial, Bancor suma la posibilidad de duplicar las chances en los sorteos para quienes utilicen cualquiera de los medios de pago que ofrece la entidad bancaria.