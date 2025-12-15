Córdoba celebra la Navidad con una agenda cultural llena de música y arte

Durante la semana del 15 al 21 de diciembre, Córdoba será escenario de una variada agenda cultural impulsada por la Agencia Córdoba Cultura, que propone música, exposiciones y actividades con espíritu navideño. Las propuestas están dirigidas al público en general, se desarrollan en museos, teatros y espacios culturales de la ciudad de Córdoba y del interior, y buscan promover el encuentro, la creatividad y el disfrute colectivo en la antesala de las fiestas.

En distintos puntos de la capital, espacios como el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte, el Museo Evita Palacio Ferreyra, el Museo Emilio Caraffa y el Teatro del Libertador San Martín se preparan para recibir al público. Villancicos, música coral, talleres y experiencias participativas forman parte de una programación que combina tradición, espiritualidad y expresión artística.

Lunes 15 de diciembre

A las 18:30. Cine: “3000 km en bicicleta” (de Iván Vescovo, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55 – Río Cuarto

Iñaki Mazza es un campeón olímpico de BMX que se retira a sus veinte años, en crisis con el mundo del deporte y consigo mismo. Pero cuando su compañero Abyss empieza a enviarle mensajes de amor en forma de poemas desde su lugar de rehabilitación en el fin del mundo, decide subirse de nuevo a su bicicleta y atravesar la Patagonia argentina para reencontrarse con ella, en un viaje que también es una búsqueda de su propia identidad. Repite miércoles 17 a las 18:30. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

A las 19. Navidad: Encendido del árbol de Navidad sustentable

Plaza San Martín – Centro – Córdoba

La Municipalidad de Córdoba realizará el encendido del árbol de Navidad ubicado en Plaza San Martín. Al igual que en ediciones anteriores, el pino fue confeccionado íntegramente con materiales recuperados en el marco de la Economía Circular. La estructura mide 12 metros de altura y es la misma utilizada el año pasado, restaurada para esta edición. Está compuesta por dos partes de cinco metros cada una y coronada por una estrella realizada en impresión 3D, de casi dos metros de alto y ancho. Un total de 100 metros de guirnaldas luminosas aportarán brillo y color a este símbolo navideño, que busca representar la transformación y la conciencia ambiental a través de la reutilización de materiales descartados.

A las 20. Cine en Biblioteca Córdoba: “Belladona of Sadness” (de EIIchi Yamamoto, Japòn , 1970)

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

En Diciembre la biblioteca proyectará peliculas sobre sexo, poder, opresión y autodestrucción. Un malvado señor feudal abusa sexualmente de una joven pueblerina en su noche de bodas. Tras huir de la aldea, Jeanne hará un pacto con el diablo para obtener poderes mágicos y así poder llevar a cabo su venganza….Libre reinvención de la historia de Juana de Arco, con elementos del libro «La Sorcière», de Jules Michelet. Forma parte de la trilogía «Animerama», formada por «Las mil y una noches» (1969), «Cleopatra» (1970) y «Belladonna of Sadness» (1973). Ideada por Osamu Tezuka, padre del manga/anime, la trilogía se caracterizó por dos elementos: fueron pensadas para proyectarse en pantallas de cine -algo poco común para la época- y se trataba de animación para adultos, adelantándose a obras como «Fritz the Cat» de Ralph Bakshi. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Cine: “Belén” (de Dolores Fonzi, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55 – Río Cuarto

La película de Dolores Fonzi, precandidata a los premios Oscar, es un drama judicial que recrea la historia real de una joven tucumana acusada de homicidio tras un aborto espontáneo. La protagonista (Camila Plaate) lucha junto a su abogada, Soledad Deza (Dolores Fonzi), contra un sistema judicial hostil. Su caso se convierte en símbolo de la “marea verde” y alimenta un movimiento social por los derechos reproductivos. Repite martes 16 a las 18:30 y miércoles 17 a las 20:30. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Martes 16 de diciembre

A las 18. Ciencia en Diálogo: La hora del Litio

Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. En esta mesa del espacio Ciencia en Diálogo se realizará una introducción explicando el principio de funcionamiento de las baterías de ion-Litio, con información actualizada para ilustrar su grado de penetración de estos dispositivos en nuestra sociedad y su enorme trascendencia. Discutiremos las limitaciones de estas baterías y sus expectativas de mejora. Hablaremos de sus aplicaciones para el almacenamiento de energía y para la movilidad. Mencionaremos futuras tecnologías

A las 20:30. Cine: “Las ruinas nuevas” (de Manuel Embalse, Argentina, 2025)

Centro Cultural Leonardo Favio – Bs. As. 55 – Río Cuarto

Un arqueólogo amateur obsesionado con la basura electrónica registra imágenes y sonidos a lo largo de diez años. Su investigación toma la forma de un diario personal, lúdico y musical, atravesando fronteras y archivos. En tiempos de crisis ambiental, sobreproducción y aceleración del consumo, se pregunta: ¿cómo se escribirá la historia en el futuro?. Entrada general $4.000, jubilados y estudiantes $2.000, disponible en boletería.

Miércoles 17 de diciembre

A las 19:30. Música: Concierto de Navidad

Museo Francisco Tamburini del Banco de Córdoba – San Jerónimo 166 – Córdoba

En el marco de la campaña El Centro está de Fiesta, se realizará un Concierto de Navidad con entrada libre y gratuita, abierto a todo público. La propuesta contará con la actuación del Coro del Banco de Córdoba, dirigido por Emilia Puebla, que interpretará un repertorio con las canciones navideñas más tradicionales. También participará el Ensamble Fioritura, dirigido por Carmela Masini, que se suma al encuentro con un repertorio especial. En total, serán 42 voces las que llenarán de música el salón principal de la Casa Matriz de Bancor.

Quienes asistan podrán disfrutar además de la iluminación navideña del edificio y tomarse fotografías con el arbolito y el pesebre que decoran el hall de ingreso. Entrada libre y gratuita.

Jueves 18 de diciembre

A las 17. “Navidad en miniatura: Taller de Fanales”

Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

Una propuesta que recupera y reinterpreta una de las manifestaciones devocionales y ornamentales más significativas del patrimonio religioso y doméstico en América Latina: los fanales que resguardaban al Niño Dios o escenas del Nacimiento. Los fanales — campanas de vidrio que desde el siglo XVIII comenzaron a contener representaciones del Niño, guirnaldas, flores y pequeños altares domésticos — forman parte de una tradición que combina arte, espiritualidad y memoria familiar. En este taller, los participantes podrán conocer brevemente la historia de los fanales y su presencia en colecciones patrimoniales, para luego crear su propio fanal de nacimiento, reinterpretando la tradición desde una perspectiva contemporánea y cercana. La actividad está dirigida a públicos de todas las edades y no requiere experiencia previa. El museo provee todos los materiales.

A las 17. Cine: “Fue solo un accidente” (de Jafar Panahi, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual con Eghbal, quien le recuerda a su sádico carcelero. Alarmado, Vahid reúne a sus antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad de Eghbal. Pero… ¿Qué harán si resulta ser él?. Repite viernes 19 a las 17; sábado 20 y domingo 21 a las 19 y 23. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.

A las 18:30. Ciclo Voces en el Museo

Museo Emilio Caraffa – Av Poeta Lugones 411

Arte y exilio: diálogo entre las obras de los artistas Eduardo Setrakian y Alberto Barral. En esta oportunidad disertan María Paulinelli y Marcela López Sastre, con moderación de Raúl Vidal. La propuesta toma obras/autores de la colección del Museo Caraffa, sin vinculación evidente, y son analizadas en relación a un tema en particular. Paulinelli y López Sastre reflexionan sobre la obra de dos artistas bien distantes que los une una historia de vida: el exilio. Setrakian, nacido en Estambul, de origen armenio, llegó a Argentina escapando del genocidio armenio. Estudió pintura y dibujo. Alberto Barral, de familia de escultores y “picapedreros” segovianos (España) llegó a Córdoba huyendo de la dictadura franquista. Es el autor de la célebre escultura del oso polar. María Paulinelli es Licenciada en Letras y profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba. Marcela López Sastre estudió artes y comunicación social. Es curadora y directora del Museo de Bellas Artes de Salta. Raúl Vidal es médico, psicoanalista y escritor. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine espacio INCAA: “La muerte de un comediante” (de Diego Peretti, Javier Beltramino, 2025)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Juan Debré (Diego Peretti) dedicó su vida a interpretar a un héroe en una popular serie de televisión. Cuando le diagnostican una enfermedad terminal, se desconecta de la realidad y huye a Bruselas. En la tierra de su héroe de la infancia —un personaje de cómic olvidado—, se cruza con tres jóvenes llenos de vida que lo arrastran a un conflicto real que puede costarle la vida. Lo que empieza como una huida íntima se convierte en la historia de un hombre que debe decidir si por fin será el héroe que siempre fingió ser. Repite viernes 19 a las 19. Entrada general $3.000, jubilados y estudiantes $1.500, disponible en boletería.

A las 19. Concierto de Navidad: Antique Córdova Ensamble

Museo Evita Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 51

En el corazón histórico de Córdoba Capital, bajo la bóveda imponente de este emblemático Museo Palacio Ferreyra, nos reunimos una vez más para dar inicio a la temporada más luminosa del año. Esta noche, la belleza arquitectónica que nos envuelve se fusiona con la pureza atemporal de la música coral para ofrecerles una experiencia de inmersión navideña única. Tenemos el honor de presentar al Coro Antique, una institución que, por más de una década, ha dedicado su arte a la preservación y difusión del repertorio coral sacro, clásico y barroco americano. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cierre anual del Taller de formación actoral Desafiarte

Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Presentación de la Obra “PULSIÓN”. Danza/Teatro que constituye una creación a partir de los contenidos expresivos/teatrales trabajados durante todo el año con dos grupos de jóvenes y adultos que transitan con gran compromiso y entusiasmo este recorrido de formación y actuación. Cuando AGUA, TIERRA, AIRE, FUEGO encuentran en sus fluidos el estar junto a nosotros. El cuerpo en el espacio ronco, lívido, pesado, sucio, agotado, ardiente, resquebrajado nos impacta y toda lucha es posible. Ahogo y liberación. Textualidades narrativas que nos interpelan.. Que nos dice lo seco-lo mojado-lo volado-lo quemado en este sumergirnos en corporalidades de emoción, memoria y expresión?. Dirección General Liliana Villena. Profesora Adriana Torriglia. Entrada libre y gratuita.

A las 17. Cine: “Sex” (de Dag Johan Haugerud, 2024)

Cine Arte Córdoba – 27 de abril 275

Dos amigos heterosexuales que trabajan juntos como deshollinadores empiezan a replantearse sus certezas alrededor de su sexualidad a raíz de dos sucesos que sacuden sus vidas. Uno le cuenta a otro que, a pesar de no considerarse gay, ha tenido un encuentro sexual casual con otro hombre. Su amigo, por su parte, lleva tiempo sintiéndose mujer en unos sueños recurrentes en los que es seducida por David Bowie. Sacar a la luz estos secretos pondrá a prueba su amistad, sus vidas familiares y su propia identidad. Repite viernes 19 a las 21; sábado 20 y domingo 21 a las 17 y 21. Entrada general $5.000, jubilados y estudiantes $3.500, disponible en boletería.

Viernes 19 de diciembre

A las 18. Café de letras

Biblioteca Córdoba – 27 de Abril 375

Cierre del taller anual de escritura “Café de Letras” dictado en la Biblioteca por Silvia Attwood. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Recital de coros: «Transitando los días»

Museo Emilio Caraffa – Av Poeta Lugones 411

Con un repertorio de canciones de rock nacional con composiciones de músicos de Argentina, Cuba, Brasil, Perú, México, los coros Grupo Vocal Femenino «Senderos Desde El Pie» y Grupo «La Semilla» del Colegio de Arquitectos R1 realizarán un concierto coral para despedir el año en el Patio del Museo Emilio Caraffa. La dirección coral es de Darío Ferreyra. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Concierto de fin de temporada

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Sinfónica de Córdoba y el Coro Polifónico de Córdoba ofrecen un repertorio que incluye «Carmen Suite N. 1 y N° 2, de George Bizet, Capriccio español, de Nicolai Rimski-Kórsakov y Obertura 1812, de Piotr Tchaikovsky. Dirección, JongWhi Vakh. Entradas desde $7.000 pesos disponibles a través de autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. Inauguración de muestras en Río Cuarto

Casa de la Cultura – Rivadavia esquina General Paz – Río Cuarto

La Casa de la Cultura inaugura las últimas exposiciones del año. En la ocasión se presenta: “Migraciones del ser” propuesta expositiva de Fernanda Guevara y Leannza West surge de la conexión entre dos mujeres, dos madres, dos artistas que han encontrado en la migración una fuente de inspiración y crecimiento personal. Las obras (pinturas y esculturas cerámicas) son el resultado de una reflexión sobre el cambio como lo único permanente; “Durmiendo en el cosmos” de Alexis Gutiérrez, la serie de collages pretende representar una conexión cosmo-onírica. El sueño como acceso a la mente. Mientras que en la Sala del Tesoro se exhiben obras de Elba Aravena, Profesora de Pintura en 1954 y prosiguió su formación en la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. A partir de 1966 participó en salones nacionales y provinciales. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Astrotaller: ¡Despedimos el año con Saturno y Orión!

Museo Provincial de Ciencias Naturales – Av. Poeta Lugones 395

Para comprender el movimiento del cielo sobre nosotros observaremos con el telescopio de 300mm a Saturno con sus satélites y la Constelación de Orión con sus magníficas nebulosas y estrellas. Actividad ideal para jóvenes y adultos con curiosidad por el universo. Actividad gratuita. Inscripción previa: [email protected]

Sábado 20 de diciembre

A las 20. Navidad en verano

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

La Banda Sinfónica de la Provincia, dirigida por Andrés Acosta propone un espectáculo con un programa titulado “Navidad en verano. Un arrullo que abraza y celebra la vida”. El repertorio permitirá disfrutar de piezas del cancionero popular americano, con arreglo para banda de concierto. En programa: «Navidad en verano», de Félix Luna – Ariel Ramírez; «O filho que eu quero ter», de Toquinho; «Candombe de Navidad», de Romeo Gavioli; «Tonada de luna llena», de Simon Díaz; y más. La presentación contará con las participaciones especiales de Paula Emelí Rodríguez y Mauro di Bert, quienes actuarán junto al elenco estable como intérpretes invitados. Entradas desde $2.000 pesos disponibles a través de autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20:30. Coro Polifónico Delfino Quirici presenta “Jesus in a Song”

Iglesia Catedral Inmaculada Concepción – Constitución 746 – Río Cuarto

El Coro Polifónico Delfino Quirici cierra su exitoso ciclo con un concierto navideño titulado “Jesus in a Song”. Entre canciones espirituales en inglés y melodías clásicas del repertorio navideño, el programa destaca la figura de Jesús como el Mesías y la Navidad como tiempo de alabanza y regocijo. Dirección de los maestros Julio Menéndez y Luciana Cazzola, con solistas del elenco y Vicente Ronza al piano.

Domingo 21 de diciembre

A las 16. Ciclo Piano Libre

Paseo del Buen Pastor – Explanada – Hipólito Yrigoyen 325

La propuesta consiste en la instalación de un piano en la explanada del Paseo del Buen Pastor, disponible para que intérpretes de todos los niveles, géneros y trayectorias —desde estudiantes y aficionados hasta profesionales y concertistas— puedan expresarse libremente y compartir su arte con el público. Piano Libre se presenta como una invitación abierta a toda la comunidad, reafirmando el compromiso con una cultura participativa, inclusiva y en constante movimiento. Entrada libre y gratuita

A las 20. Tangos a la carta

Teatro del Libertador San Martín – Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana. Variado repertorio elegido por el público. Con Mery Murúa, Gustavo Visentín, la pareja de baile Silvia y Walter y dirección de Damián Torres. Entradas desde $2.000 pesos disponibles a través de autoentrada.com y en boletería del teatro.

Los espacios expositivos están abiertos al público de martes a domingo de 10:00 a 19:00.