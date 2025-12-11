Los Premios Cóndor cumplen 25 años y presentan un renovado formato para premiar a los deportistas cordobeses

Los Premios Cóndor celebran este año su 25º aniversario con una edición especial que apunta a reconocer a los mejores deportistas de Córdoba y destacar la evolución del deporte provincial. La ceremonia se realizará el miércoles 17 de diciembre a las 19 horas en el Centro de Convenciones Córdoba, y será transmitida en vivo por el canal Showsport, además de poder seguirse vía streaming en las redes sociales de la Agencia Córdoba Deportes.

En esta edición, los premios adoptan un formato renovado, con 43 ternas organizadas por disciplina, para reconocer exclusivamente a los atletas destacados durante 2025. La Agencia Córdoba Deportes invitó a las federaciones cordobesas a postular a los deportistas con mejores desempeños en cada disciplina, asegurando que la elección sea técnica y participativa. Entre las categorías se encuentran atletismo, ajedrez, automovilismo, básquetbol, bochas, boxeo, ciclismo, deportes adaptados, deportes extremos, fútbol, gimnasia, hockey y muchas más.

Por segundo año consecutivo, la premiación incluye el “Cóndor de la Gente”, un galardón que permite al público participar directamente a través de Instagram. Los ternados se publicarán en la cuenta oficial de la Agencia Córdoba Deportes, @deportescba, y la comunidad podrá votar para elegir a su favorito, fortaleciendo el vínculo entre los deportistas y la sociedad.

Además de los premios individuales, los Cóndor destacarán a clubes centenarios y entregarán distinciones especiales por mérito deportivo. Al finalizar la ceremonia se conocerá al ganador del Cóndor de Oro, el máximo galardón de la noche, que celebra el esfuerzo, la superación y el compromiso de quienes representan al deporte cordobés.

El evento contará con la presencia de autoridades provinciales, federaciones, deportistas y sus familias, y se realizará con un enfoque conmemorativo que resaltará la trayectoria y los logros del deporte en Córdoba durante los últimos 25 años. La transmisión en vivo permitirá que toda la comunidad cordobesa siga la premiación en tiempo real.

Entre los atletas nominados se destacan figuras como Facundo Campazzo (básquetbol), Gustavo Fernández (tenis adaptado), Santiago Fernández (fútbol), Valentina Rocca (pelota), Agostina Riu (taekwondo), Franco Emanuel Acosta (ajedrez), Mariano Gastón Bergaglio (canotaje) y muchos más que representan la diversidad de disciplinas y niveles del deporte cordobés.