Con apoyo de la UNC, Jesús María inaugura la primera Escuela de Festivales del país

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María lanzó oficialmente la Escuela de Festivales, un programa de formación orientado a capacitar a organizadores de eventos masivos de todo el país. La iniciativa será presencial, se desarrollará en diciembre y enero, y contará con certificación de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. El objetivo es compartir el conocimiento acumulado a lo largo de décadas en la gestión integral de uno de los eventos culturales más convocantes de Argentina.

Juan López, presidente de la comisión organizadora, explicó que la propuesta surge de la experiencia construida por el festival en áreas como producción artística, logística, coordinación institucional y planificación anual. “Vamos a trabajar desde los orígenes del festival, cómo funcionamos internamente y luego cómo coordinamos con el municipio, la Policía, la parte sanitaria y Defensa Civil”, detalló.

El intendente de Jesús María, Federico Zárate, destacó que el programa apunta a funcionarios públicos y productores privados vinculados a la gestión cultural y comunitaria. Señaló que casi 180 municipios visitaron la ciudad en los últimos dos años para conocer el operativo del festival, y subrayó que la capacitación permitirá transferir ese conocimiento técnico y operativo. Uno de los ejes centrales será el modelo de articulación público-privada que sostiene al evento, clave para administrar la llegada de más de 400.000 visitantes cada verano.

Cuando comenzará la capacitación

La capacitación se dictará el 11 y 12 de diciembre e incluirá una instancia final el 14 de enero, durante el desarrollo del festival, donde los participantes podrán observar en tiempo real cómo funciona el operativo. La inscripción se realizará mediante formularios que serán difundidos por la Municipalidad y estará abierta a gestores públicos, equipos culturales y productoras privadas.

La formación incluirá contenidos como producción técnica y artística, armado de escenarios, contratación de artistas, gestión del tránsito, seguridad alimentaria y coordinación sanitaria. Según remarcaron las autoridades, la experiencia del público depende tanto del espectáculo como de la organización integral: “La experiencia sería mala si alguien queda cinco horas varado en la ruta, por más lindo que sea el show”, ejemplificó López.

En paralelo, los organizadores informaron que ya se vendieron más de 43.000 entradas para la próxima edición del festival. Además, anunciaron el lanzamiento de una experiencia premium que ofrecerá ubicación preferencial, gastronomía y bebidas, con un valor de entre 250.000 y 280.000 pesos según la fecha. También habrá acciones promocionales, concursos y propuestas especiales para el público y la prensa, con el objetivo de fortalecer la vivencia integral que caracteriza al festival.