Brutal ataque de tres pitbull a un nene de 9 años en la zona norte de Córdoba

Un grave episodio ocurrido en barrio Los Boulevares, en la zona norte de Córdoba capital, dejó en estado reservado a un niño de 9 años que fue atacado por tres perros pitbull propiedad de un vecino. El hecho ocurrió el domingo en calle De los Franceses al 6500, cuando el pequeño jugaba a la pelota con su hermano.

Así será el Parque de Navidad en CABA: actividades, shows y guía para llegar

De acuerdo con el relato de la familia, por motivos que aún se investigan el dueño de los animales los soltó y estos se abalanzaron sobre el menor, arrojándolo al suelo y provocándole heridas profundas en la cabeza, un brazo y una pierna. La gravedad de las lesiones obligó a una intervención quirúrgica de urgencia. El niño fue trasladado primero al Hospital Pediátrico y luego derivado al Hospital de Niños, donde ya fue sometido a una primera cirugía exitosa y se evalúa una segunda operación.

La madre del niño, Carolina, describió el impacto del momento y aseguró que la situación pudo haber terminado en tragedia. “Fue un milagro. Lo vimos tirado en el piso con los perros encima. Le vimos el hueco que tenía en la cabeza y nos imaginamos lo peor. La cirugía salió bien y ahora esperamos la segunda. Está consciente”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba.

Feroz incendio en Villa Devoto: dos personas hospitalizadas por inhalación de humo

La mujer también afirmó que sus hijos no habían provocado a los animales y denunció la falta de medidas de seguridad en la vivienda del vecino. “Mis hijos no fueron a molestar a los perros. El vecino los largó para que corran y cuando mi hijo se levantó lo atacaron. El dueño no llegó nunca”, sostuvo.

La abuela del niño amplió el relato al contar que escucharon los gritos y salieron corriendo: “Él se hacía una bolita en el piso y el perro lo seguía atacando. Si el papá no estaba para sacarlos, capaz no estaríamos contando este final”.

Calendario de feriados de diciembre 2025: qué días son no laborables y cuándo es el último fin de semana largo del año

La familia también señaló dificultades para avanzar con la denuncia y reclamó que los animales sean retirados del domicilio. La Policía ya intervino en el lugar y continúa la investigación para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el niño permanece internado en estado reservado, a la espera de una nueva evaluación médica tras el ataque.