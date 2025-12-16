“No elegimos nacer en Córdoba, tuvimos el privilegio”: el spot policial que mezcla tonada, humor y prevención

La Policía de Córdoba estrenó un spot publicitario que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Con el humor cordobés como bandera y un tono muy característico de la región, la campaña busca concientizar sobre la seguridad vial, la responsabilidad en el consumo de alcohol y la prevención de accidentes, todo bajo un estilo irreverente pero con un mensaje claro.

La pieza arranca con un toque de humor local: "Bienvenidos a la República Popular de Córdoba", para luego dar paso a una serie de situaciones cotidianas del cordobés. Desde los bizcochitos cordobeses hasta los cuadraditos de criollitos y la preocupación por el cinturón de seguridad, el spot recorre algunas de las particularidades que hacen única a la provincia, mientras que al mismo tiempo no pierde de vista lo que realmente importa: la seguridad y el respeto por las normativas.

De lo cotidiano a la prevención: lo que nos deja el spot

Uno de los momentos que más resonó fue cuando se menciona el consumo responsable de alcohol y el uso de luces bajas: "Cinturón puesto, luces bajas y alcohol cero". Este recordatorio se presenta en un tono familiar, como si fuera una conversación entre padres e hijos, dándole una vuelta de tuerca divertida pero, a su vez, efectiva.

En otro momento, el spot hace hincapié en la seguridad en el río. “El agua respetar las zonas habilitadas y si llovió ni te acerques”, es uno de los mensajes claves para evitar tragedias. Con una actuación rápida y concreta, se logra transmitir que un segundo de imprudencia puede tener consecuencias fatales. Además, la supervisión en el uso de sillitas para bebés y el uso del casco son otras de las recomendaciones que se destacan.

Un mensaje serio detrás de la risa

A través de este spot, la Policía de Córdoba aprovecha el carácter relajado y accesible del cordobés para insertar mensajes de seguridad de una manera amena, pero que no pierde su objetivo principal: prevenir accidentes y salvar vidas. La campaña apunta a crear conciencia en los ciudadanos para que respeten las normas, a través de un mensaje entendido y escuchado por todos.

En un contexto en el que las vacaciones y los viajes a destinos turísticos se están reactivando en la provincia, el spot invita a ser responsables, pero también a disfrutar de la riqueza cultural y turística de la provincia, con el recordatorio de que "no elegimos nacer en Córdoba, tuvimos el privilegio".

El éxito de este tipo de mensajes radica en que no solo se informa, sino que también se hace más fácil y divertido recordar las normativas de seguridad. Con un enfoque en la prevención de accidentes, el spot no deja de lado la importancia de disfrutar de las bellezas de Córdoba de manera segura.