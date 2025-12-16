Entre Alberdi y Alta Córdoba: goleadores compartidos por Belgrano e Instituto

Instituto se anotó el primer golpe de escena para el fútbol cordobés en el actual mercado de pases de la Liga Profesional. A comienzos de semana comunicó en sus redes sociales la contratación del delantero Franco Jara, cuya desvinculación de Belgrano se había oficializado tres días atrás.

La formal despedida, con el políticamente correcto ‘Hasta siempre, Franco’, llegó bastante después de que el propio delantero anunciara su salida del club de barrio Alberdi. “Vine por amor y duele irme sin que me miren a los ojos, con el respeto que merezco”, posteó el futbolista oriundo de Villa Nueva el 28 de noviembre pasado. “Vine para retirarme acá, pero la vida te cambia los planes de un hondazo. Y aunque pensé en colgar los botines, no puedo irme así. Me lo debo. Todavía tengo fuego”, añadió.

“A Jara lo entiendo, yo también tenía 40 años y quería seguir jugando en Belgrano”, declaró Luis Fabián Artime, el presidente de la ‘B’, puesto a explicar la sorpresiva salida del goleador. “Teníamos tres ‘9’ de jerarquía, y nos dimos cuenta de que no funcionaban juntos”, añadió el directivo, marcando prioridades a favor de Lucas Passerini y Nicolás ‘Uvita’ Fernández.

¡GRACIAS, FRANCO! El posteo que realizó Belgrano en sus redes sociales, dos semanas después de la dolida despedida pública de Jara. /// PRENSA BELGRANO

Jara, de 37 años, llegó a Belgrano a comienzos de 2023 y se marchó luego de tres años, con una foja de servicios de 87 partidos y 29 goles, entre Primera División de la AFA, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Aunque en principio sonó como probable refuerzo de Platense, equipo que jugará la Copa Libertadores de América 2026, el atacante enseguida encaminó las negociaciones con ‘La Gloria’, que horas atrás acordó su préstamo por un año y lo anunció como ‘refuerzo de jerarquía’ para la temporada 2026. “La llegada de Jara genera gran expectativa y representa una incorporación fundamental para consolidar el proyecto futbolístico del club”, detalló el parte del anuncio de la llegada del ‘Negro’ a Alta Córdoba.

La camiseta de Instituto será la décima que Jara vestirá como futbolista profesional, luego de sus experiencias en Arsenal de Sarandí, Benfica de Portugal, Granada de España, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Olympiacos de Grecia, Pachuca de México, Dallas FC de Estados Unidos y Belgrano.

UN WING DE AQUELLOS. Rodolfo Rodríguez fue un destacado delantero de Belgrano e Instituto en las décadas del ’70 y ’80. /// CEDOC PERFIL

De celestes a albirrojos

A fines de la década del ’60, Rodolfo César Rodríguez era un destacado atleta que cosechaba medallas en lanzamiento de bala y de jabalina, y un futbolista que enloquecía defensores jugando como wing en Atenas de Río Cuarto. Puesto a elegir, el ‘Rodi’ se decidió por la pelota y Boca Juniors no tardó en fijarse en él. En el Xeneize llegó a jugar 30 partidos, entre el 3-1 amistoso ante Atenas en el Imperio del Sur, el 15 de agosto de 1972, y el 2-1 de camaradería ante Talleres en La Boutique, el 21 de diciembre de 1973.

EL TANO. Aunque su nombre está vinculado a la historia de Belgrano, Juan Gustavo Spallina también registra un paso goleador en Instituto. /// CEDOC PERFIL

Luego de un paso por Chacarita Juniors, Rodríguez desembarcó en Belgrano, donde disputó 26 partidos y convirtió cinco goles entre 1975 y 1977. Con la camiseta del Celeste se lo recuerda como el puntero derecho de una célebre delantera que completaban Víctor Sosa y Rubén Bonet.

Una experiencia en Rosario Central fue la antesala de su llegada a Instituto, donde jugó 199 encuentros y marcó 43 tantos entre 1980 y 1986. “Fue un jugador notable que contribuyó a que Instituto sea protagonista de los torneos de Primera División, y también aportó goles importantes”, reseñó la página oficial del club albirrojo en 2020, cuando incluyó a Rodríguez entre los nominados para la votación en que los socios definieron las nuevas denominaciones de las tribunas del Estadio Juan Domingo Perón. Después de su periplo glorioso, el delantero riocuartense culminaría su carrera jugando para Talleres.

Juan Gustavo Spallina, José Luis Leyva y Josemir Lujambio son otros goleadores cuyo recorrido futbolístico atravesó primero Alberdi y luego Alta Córdoba.

¡URUGUAYO! Josemir Lujambio vistió sucesivamente las camisetas de Belgrano e Instituto en la máxima divisional del fútbol argentino. /// CEDOC PERFIL

‘El Tano’ tuvo dos etapas en Belgrano (entre 1987 y 1993 y en la temporada 1995/96), donde fue partícipe del primer ascenso del club a la máxima divisional del fútbol nacional y completó una campaña de 214 presentaciones y 52 goles. En Instituto jugó 22 partidos y marcó cinco tantos en el Campeonato de Primera B Nacional 1996/97, donde compartió plantel con Ernesto Corti, Oscar Dertycia, Julián Maidana, Cristian Pino y Juan Carlos Olave, entre otros valores destacados del fútbol cordobés.

‘Pirucho’ Leyva defendió los colores de Belgrano en dos ciclos diferentes (1982/1985 y 1991/1992), con un palmarés de 103 juegos y 54 tantos. En Instituto jugó en la temporada 1993/1994, convirtiendo nueve goles en la campaña que concluyó con la final ante Talleres por el segundo ascenso.

Lujambio, por su parte, jugó en El Pirata entre 1999 y 2001, convirtiendo 17 goles, y defendió a La Gloria en 2005, sumando 10 conversiones.

‘CHAPARRITO’. Raúl de la Cruz Chaparro fue goleador del Metropolitano 1981 jugando para Instituto. Luego fue campeón con Belgrano en la Liga Cordobesa de Fútbol. /// CEDOC PERFIL

De albirrojos a celestes

Raúl de la Cruz Chaparro es el único futbolista que se consagró como máximo goleador de la Primera División del fútbol argentino luciendo la camiseta de Instituto. Fue en el Metropolitano 1981, el campeonato que culminó con la vuelta olímpica de Boca Juniors y Diego Armando Maradona, donde el atacante albirrojo convirtió 20 goles. ‘Chaparrito’ llegó a ‘La Gloria’ en 1980, luego de haber jugado en Sastre Sport de Formosa, San Lorenzo de Almagro, Gimnasia de Jujuy, Tigre, Chacarita y San Martín de Tucumán. Dos años después fue vendido a River Plate y se marchó con un palmarés de 64 partidos y 37 goles.

Durante su estadía en Alta Córdoba, fue convocado a la Selección Argentina en el proceso previo al Mundial ’82, quedando desafectado a último momento de la delegación que viajó a España para defender el título de campeón del mundo. “Si Chaparro tuviera 15 centímetros más, sería mejor que Maradona”, declaró alguna vez César Luis Menotti, seleccionador argentino entre 1974 y 1982.

EL TANQUE. Pablo Vegetti se consagró goleador de la B Nacional 2018/2019 con Instituto, y de inmediato se mudó a Belgrano. /// CEDOC PERFIL

Luego de una temporada en el Millonario, Chaparro jugó dos años en Rosario Central y luego recaló en Belgrano, donde disputó los torneos de la Liga Cordobesa de Fútbol y fue partícipe de una histórica seguidilla de 39 partidos invicto para el conjunto celeste. Carlos Guerini, Luis Galván, Eduardo Delgado, Pablo Comelles, Juan Manuel Ramos, Abel Blasón y Julio César Villagra fueron algunos de los compañeros del formoseño. Racing de Nueva Italia, Colón de Santa Fe y Defensores de Belgrano fueron los siguientes destinos de Chaparro, quien completó su carrera profesional con un registro de 101 goles en 301 partidos, entre 1971 y 1990.

BARALLE. El ex delantero de Etruria se destacó como artillero en Alta Córdoba, pero no pudo repetir en su experiencia en Alberdi. /// CEDOC PERFIL

Pablo Vegetti, actual jugador de Vasco da Gama de Brasil, fue otro de los delanteros de Instituto que encabezó una tabla de goleadores de un certamen de la AFA, en este caso la B Nacional 2018/2019. En esa competencia, ‘El Tanque’ marcó 15 partidos en 23 goles, con un impresionante promedio de 0,65 tantos por presentación. Al término de esa temporada, el pase de Vegetti a Belgrano fue una ‘bomba’ informativa.

En el club de Alberdi, el atacante santafesino jugó 123 partidos y convirtió 63 goles, hasta su partida al fútbol brasileño en 2023. Ese registro goleador lo convirtió en el segundo máximo artillero histórico del club de Alberdi en los torneos de la AFA, detrás del actual presidente ‘Luifa’ Artime.

Mario Baralle, oriundo de Etruria, fue otro delantero de sucesivos pasos por Instituto y Belgrano. En el Albirrojo jugó entre 1990 y 1995, con una planilla de 127 encuentros y 24 tantos. En el Celeste estuvo en la temporada 1995/96, con siete presencias y ningún gol. Raúl ‘Bocha’ Maldonado siguió el mismo trayecto, con 120 partidos y 14 goles en tres etapas como jugador ‘glorioso’ (1995/96, 1997/99 y 2002), y 18 encuentros y dos conquistas como jugador belgranense en la temporada 2001/2002.