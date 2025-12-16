El CEO de AmCham en Córdoba: “2026 será un punto de inflexión para consolidar un nuevo contrato económico y social”

La Delegación Córdoba de AmCham Argentina cerró el año con su tradicional cocktail de fin de año en El Terrón Golf Club, en un encuentro que reunió a más de 120 referentes del sector privado, funcionarios provinciales y organizaciones aliadas. El eje del evento estuvo marcado por el diagnóstico y las proyecciones planteadas por Alejandro Díaz, CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, quien puso el foco en la estabilidad macroeconómica, la previsibilidad regulatoria y el papel estratégico de Córdoba en el nuevo escenario económico

En su discurso, Díaz reconoció “los avances significativos” registrados tanto a nivel nacional como provincial, en línea con los objetivos de superávit fiscal, desaceleración inflacionaria, desregulaciones y normalización del comercio exterior. Sin embargo, advirtió que ese proceso aún es incompleto si no se consolida un marco normativo que brinde reglas claras y estables a largo plazo. “Todavía necesitamos un entorno moderno que garantice estabilidad y previsibilidad para la atracción de nuevas inversiones”, sostuvo ante empresarios y funcionarios.

Para el titular de AmCham, 2026 aparece como un año bisagra. “Será un punto de inflexión para consolidar este nuevo contrato económico y social”, afirmó, al tiempo que subrayó que el desarrollo de la Argentina solo será posible si se sostiene la estabilidad macro y se avanza hacia una economía más abierta, previsible y competitiva. En ese camino, remarcó, Córdoba juega un papel fundamental por su perfil productivo, su entramado industrial y su capacidad de articulación público-privada.

Expectativa de los empresarios

El mensaje de Díaz se dio en un contexto de fuerte expectativa del empresariado respecto de las señales que pueda dar el Estado en materia de inversión, infraestructura y reglas de juego. En ese sentido, el CEO de AmCham valoró el trabajo conjunto con la provincia y la coincidencia de objetivos estratégicos entre el Gobierno de Córdoba y la administración nacional, aunque insistió en que la previsibilidad jurídica es el paso indispensable para transformar la estabilidad en crecimiento sostenido.

Durante el encuentro también estuvieron presentes el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro de Dellarossa; el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa; y el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo de Chiara, entre otros referentes del gabinete y del sector empresario. La presencia de estos actores reforzó el perfil institucional del evento y el énfasis en el diálogo entre el sector público y privado.

Por su parte, Gustavo Campos, presidente de AmCham Región Centro y socio en PwC Argentina, destacó que “hoy, la región es un motor de integración productiva e innovación, demostrando que la competitividad también se construye desde el interior del país. En este marco, en 2026, continuaremos con nuestra estrategia de federalización con proyectos relacionados a la apertura de la Delegación Santa Fe o alguna otra en las provincias del sur, expandiendo así nuestra presencia a los polos más productivos y estratégicos de Argentina”.

Si bien el cocktail marcó el cierre de las actividades de AmCham Córdoba en 2025, el discurso de Alejandro Díaz funcionó como una hoja de ruta hacia adelante. La combinación de estabilidad macro, apertura económica y reglas claras aparece, para la cámara, como la condición necesaria para que el país y las provincias productivas como Córdoba puedan capitalizar el nuevo escenario y atraer inversiones de largo plazo.