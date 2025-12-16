“Hay jubilaciones de hasta $14 millones”: la advertencia de Siciliano por la Caja previsional de Córdoba

El debate por la Caja de Jubilaciones de Córdoba volvió a ocupar el centro de la escena política provincial tras las definiciones del ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, quien advirtió que el sistema previsional atraviesa una crisis profunda y proyectó un déficit de $820.000 millones para 2026.

“Hoy la Caja de Jubilaciones tiene un déficit cercano para el 2026 de aproximadamente 820,000 millones de pesos”, afirmó en diálogo con Cadena 3, y remarcó que se trata de un problema que se arrastra desde hace décadas y que involucra tanto a gestiones provinciales como nacionales. En ese sentido, señaló que el Estado nacional mantiene una deuda con Córdoba por fondos previsionales no transferidos.

“Si el gobierno nacional enviara los fondos que son nuestros, que son de los cordobeses, no estaríamos teniendo esta discusión”, sostuvo, y recordó que la Provincia logró que la Corte Suprema obligara a la Nación a reconocer la deuda y a realizar pagos parciales. Sin embargo, advirtió que esos recursos son insuficientes frente al rojo estructural del sistema.

Jubilaciones millonarias y un sistema “no justo ni solidario”

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico fue la desigual distribución del gasto previsional. Según detalló, casi la mitad del déficit total se concentra en un grupo reducido de beneficiarios.

“Casi el 50% del déficit total de la caja se lo llevan 18.000 trabajadores en Córdoba”, precisó, y enumeró entre los sectores involucrados al bancario, judicial y municipal.

En ese marco, cuestionó que el peso del sistema recaiga sobre los contribuyentes del sector privado. “No es justoque un taxista, que un abogado del sector privado, que un verdulero, que un arquitecto pague con sus impuestos el déficit que generan los jubilados públicos”, afirmó. También puso el foco en los haberes más elevados: “Hay sindicatos que tienen jubilaciones promedio de 3.600.000 pesos, y otras de 14 millones de pesos”.

Para el ministro, el objetivo debe ser avanzar hacia un esquema más equitativo y recuperar derechos para los sectores que hoy perciben haberes más bajos. “Yo me niego a que tengamos jubilados de 4 millones, de 7, de 14. Y que los policías, los enfermeros, los médicos, los docentes tengan las jubilaciones que ganan”, planteó, y sostuvo que la meta debe ser la recuperación paulatina del 82% móvil para esos trabajadores.