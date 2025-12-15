Problema de fondos en la Caja de Jubilaciones: niegan recortes automáticos a estatales en Córdoba

El legislador Facundo Torres Lima salió al cruce de las críticas sobre la gestión del dinero público y defendió la propuesta del gobierno provincial para enfrentar el déficit de la Caja de Jubilaciones. Negó que se trate de un recorte automático a los empleados públicos activos y calificó como "poco responsable" a la oposición por "confundir" a la ciudadanía con relatos que "no son verídicos".

En el centro del debate está el artículo 63 del Código Tributario, incluido en el paquete presupuestario para 2026, que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de elevar hasta un 4% el aporte de los empleados públicos activos si la situación de la Caja lo requiere.

La Bancaria rechaza subir aportes a la Caja de Jubilaciones y convoca a movilizarse en Córdoba

Torres Lima aclaró que esta cláusula existe desde gestiones anteriores y no fue activada. "Lo único que dice es que le da la facultad al Poder Ejecutivo, en caso de estimarlo necesario, de elevar hasta un 4% el aporte de los activos provinciales. No está activando la cláusula", explicó el legislador en radio Continental Córdoba.

El presidente provisorio de la Legislatura subrayó que la misma facultad está vigente hasta el 31 de diciembre pasado en el presupuesto actual y no se puso en funcionamiento. "Hasta hoy podemos aplicar un 2% porque está activado, está vigente ese artículo y no lo hemos hecho", afirmó Torres Lima, quien argumentó que la medida se plantea como una "salvaguarda" ante la incertidumbre económica y la falta de envío de fondos por parte del gobierno nacional.

Déficit proyectado y reclamo a la Nación

Torres Lima detalló que el déficit proyectado para 2026 asciende a 800.000 millones de pesos, que deben ser cubiertos con rentas generales. La situación se agrava, según el legislador, por la macroeconomía imperante, una merma de la coparticipación en los últimos seis meses y una baja ostensible en la recaudación propia. "Cada día está más fundida la Caja", advirtió.

El oficialismo responsabiliza al gobierno nacional por la crisis, ya que la provincia solo recibe 5.000 millones de pesos mensuales cuando, según Torres Lima, debería recibir más de 30.000 millones por ley.

El oficialismo admite “una Caja en rojo” y abre la puerta a cambios profundos en el sistema jubilatorio provincial

La Corte Suprema ordenó al gobierno nacional enviar 5.000 millones de pesos hasta abril. "Como no sabemos qué va a pasar, hay un artículo que ya existe en presupuestos anteriores que, en caso de ser necesario, el gobierno provincial lo puede aplicar a los activos de los empleados públicos", justificó el legislador.

La postura de Torres Lima en redes sociales

En sus redes sociales, Torres Lima había planteado días antes que defender la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones es "una responsabilidad institucional enorme", argumentando que se trata de encontrar "soluciones que no signifiquen continuar paliando este déficit, que año tras año se agrava, con los recursos de todos los cordobeses".

El legislador participó el pasado 9 de diciembre de una reunión en la Legislatura con representantes gremiales, junto al secretario general de la Gobernación, David Consalvi, y el presidente de la Caja de Jubilaciones, Adrián Daniele, en la que se conformó una mesa de trabajo permanente de diálogo. En esa instancia, Torres Lima había expresado: "Nuestra intención siempre será valorizar el trabajo como motor de desarrollo y bienestar".

El debate sobre la Caja de Jubilaciones se intensifica en un contexto en que el gobernador Martín Llaryora pareciera asumir que la Nación no pagará lo que debe y está dispuesto a habilitar un debate de alto voltaje que incluye posibles topes a jubilaciones, más aportes de activos y hasta la posible transferencia de subsistemas. Torres Lima, como una de las voces del oficialismo en este conflicto, busca defender esa estrategia mientras enfrenta la resistencia de los gremios estatales y las críticas de la oposición.