Defensa del Consumidor pedirá informes por el show de Shakira en el Kempes

La Dirección General de Defensa del Consumidor iniciará una actuación de oficio para requerir información a la productora del show de Shakira en Córdoba, tras la polémica por la demora en el inicio y el cierre anticipado por la tormenta.

En diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90.7), el director general, Javier Horacio Arroyo, sostuvo que aún no pudo verificar si ingresaron denuncias en el sistema y que, por el momento, no registraron presentaciones formales en la Dirección.

Qué pedirá Defensa del Consumidor a la productora

Arroyo explicó que el organismo avanzará para “solicitarle información” a la productora y reconstruir la secuencia del evento: “para qué hora estaba pactado el show, para qué hora se inició” y “cuándo fue que recibieron la alerta meteorológica”.

En esa misma línea, remarcó que el objetivo inicial es entender cómo actuaron antes de definir si corresponde aplicar medidas.

Trato digno, fuerza mayor y seguridad: qué se analizará

Sobre la demora en el arranque, el funcionario advirtió que, si se confirma que empezó “40 minutos tarde”, “hay un incumplimiento por parte de la productora”.

Al mismo tiempo, aclaró que la ley contempla excepciones: “el productor no tiene responsabilidad cuando puede probar que lo sucedido es por una fuerza mayor o por el hecho de un tercero”.

En el plano de la seguridad, planteó que falta determinar “cuáles son las condiciones de seguridad que da Bomberos” y cómo opera el sistema de evacuación ante una tormenta eléctrica.

Qué pueden hacer los asistentes si quieren reclamar

Aunque señaló que, hasta ese momento, lo que tenían eran manifestaciones en redes y en noticias, Arroyo adelantó que el análisis también mirará el trato digno: “mínimamente hay un incumplimiento al trato digno del consumidor, haciéndolo esperar un show 40 minutos bajo la lluvia”.

Mientras avanza el pedido de informes, la productora informó un canal para recibir reclamos: [email protected]. Quienes decidan denunciar o reclamar deberían conservar entradas, comprobantes de compra y toda comunicación oficial vinculada al evento.