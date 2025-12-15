Show de Shakira en Córdoba: la productora habilitó un mail por reclamos tras la suspensión

En Córdoba, durante la noche del domingo, el primer show de Shakira fue interrumpido de manera anticipada en el estadio debido a la lluvia, lo que provocó enojo entre los fanáticos y una ola de reclamos hacia la productora organizadora.

El recital, que había generado gran expectativa, quedó marcado por la falta de respuestas previas ante un escenario climático que estaba anunciado desde hacía varios días. La suspensión parcial del espectáculo dejó a miles de asistentes con la sensación de que el show no se desarrolló como estaba previsto.

El descontento se hizo evidente tanto a la salida del predio como en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos hacia la organización. En medio del caos, muchos espectadores reclamaron explicaciones por el abrupto cierre del recital.

Medio de reclamo

Ante la presión del público, la productora Universo Jiménez difundió un mensaje en el que informó que el show se adelantó “por cuestiones de seguridad” e invitó a quienes no quedaron conformes a comunicarse vía mail. En él, se expresa: “si te quedaste con ganas de más escribinos a [email protected]“.

De acuerdo a lo publicado por El Doce, el comunicado generó confusión entre los asistentes, ya que muchos interpretaron que podría haber algún tipo de compensación. Sin embargo, desde la organización aclararon que el correo electrónico habilitado tiene como objetivo únicamente recibir, clasificar los reclamos y analizar cada caso.

Por el momento, no está previsto otorgar pases ni beneficios para el segundo show de Shakira en Córdoba, programado para este lunes. La situación dejó abierta la polémica entre los fanáticos, que cuestionan la falta de previsión ante un clima adverso que ya estaba anunciado.