La Bancaria rechaza subir aportes a la Caja de Jubilaciones y convoca a movilizarse en Córdoba

En Córdoba, el próximo miércoles, la Legislatura provincial debatirá el proyecto fiscal que habilita un posible aumento de los aportes de los trabajadores a la Caja de Jubilaciones, una medida que La Bancaria rechazó públicamente y que motivó la convocatoria a una movilización gremial.

Un ajuste sin retorno para los trabajadores

El secretario general del ente, Ezequiel Morcillo, cuestionó la iniciativa y sostuvo que implicaría exigir un esfuerzo adicional a los empleados activos sin que exista una mejora concreta en el sistema previsional. En declaraciones a Cadena 3, remarcó que el sector ya viene soportando aumentos en sus contribuciones desde fines de 2023.

El oficialismo admite “una Caja en rojo” y abre la puerta a cambios profundos en el sistema jubilatorio provincial

Según explicó, el aporte de los bancarios pasó del 18% al 22% y, de habilitarse un nuevo incremento del 4%, el descuento total podría escalar hasta el 26%. Para el dirigente sindical, ese nivel de carga resulta “exagerado” y no se justifica. En ese marco, señaló que la postura gremial es de rechazo total y que la decisión de movilizar fue adoptada tras una reunión de 16 sindicatos que integran el sistema previsional provincial.

Déficit, responsabilidades y presión sobre la Legislatura

Al analizar el déficit de la Caja de Jubilaciones, Morcillo afirmó en Cadena 3 que el desbalance no puede atribuirse a los trabajadores. Apuntó a políticas aplicadas en gestiones anteriores, como el retiro anticipado de miles de empleados sin los años de aportes necesarios y la creación de regímenes especiales que impactaron en la sostenibilidad del sistema.

Según el PJ, la Caja de Córdoba no se puede sostener con 6.200 jubilados con haber promedio superior a $ 3 millones

El dirigente descartó versiones sobre una eventual transferencia de la Caja a los gremios y sostuvo que una medida de ese tipo significaría admitir fallas en la gestión estatal. Además, reclamó mayor participación sindical en la conducción del organismo y cuestionó la falta de información pública sobre su situación financiera.