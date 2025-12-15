Perfil
La Bancaria rechaza subir aportes a la Caja de Jubilaciones y convoca a movilizarse en Córdoba

En plena discusión del proyecto fiscal, sindicatos vinculados a la Caja encendieron la alarma por un posible aumento de los aportes. Desde La Bancaria advierten que el costo recaería otra vez sobre los trabajadores.

Protesta de gremios en Córdoba
Perfil Redacción Córdoba
En Córdoba, el próximo miércoles, la Legislatura provincial debatirá el proyecto fiscal que habilita un posible aumento de los aportes de los trabajadores a la Caja de Jubilaciones, una medida que La Bancaria rechazó públicamente y que motivó la convocatoria a una movilización gremial.

Un ajuste sin retorno para los trabajadores

El secretario general del ente, Ezequiel Morcillo, cuestionó la iniciativa y sostuvo que implicaría exigir un esfuerzo adicional a los empleados activos sin que exista una mejora concreta en el sistema previsional. En declaraciones a Cadena 3, remarcó que el sector ya viene soportando aumentos en sus contribuciones desde fines de 2023.

El oficialismo admite “una Caja en rojo” y abre la puerta a cambios profundos en el sistema jubilatorio provincial

Según explicó, el aporte de los bancarios pasó del 18% al 22% y, de habilitarse un nuevo incremento del 4%, el descuento total podría escalar hasta el 26%. Para el dirigente sindical, ese nivel de carga resulta “exagerado” y no se justifica. En ese marco, señaló que la postura gremial es de rechazo total y que la decisión de movilizar fue adoptada tras una reunión de 16 sindicatos que integran el sistema previsional provincial.

Déficit, responsabilidades y presión sobre la Legislatura

Al analizar el déficit de la Caja de Jubilaciones, Morcillo afirmó en Cadena 3 que el desbalance no puede atribuirse a los trabajadores. Apuntó a políticas aplicadas en gestiones anteriores, como el retiro anticipado de miles de empleados sin los años de aportes necesarios y la creación de regímenes especiales que impactaron en la sostenibilidad del sistema.

Según el PJ, la Caja de Córdoba no se puede sostener con 6.200 jubilados con haber promedio superior a $ 3 millones

El dirigente descartó versiones sobre una eventual transferencia de la Caja a los gremios y sostuvo que una medida de ese tipo significaría admitir fallas en la gestión estatal. Además, reclamó mayor participación sindical en la conducción del organismo y cuestionó la falta de información pública sobre su situación financiera.

