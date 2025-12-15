Buscan habilitar a la Policía de Córdoba para labrar actas de tránsito en el marco de una serie de proyectos de reforma legislativa presentados ante el Ministerio de Seguridad provincial, con el objetivo de reducir la mortalidad vial. La propuesta apunta a fortalecer los controles en rutas y ciudades de la provincia y se basa en la necesidad de actuar sobre el exceso de velocidad, principal factor causal de muertes en hechos viales.

Uno de los ejes centrales del proyecto es otorgar a la Policía funciones específicas de control, fiscalización y sanción en materia de tránsito. La iniciativa plantea que las fuerzas de seguridad puedan labrar actas, complementando el trabajo que actualmente realizan otros organismos, para mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante infracciones graves.

En paralelo, se propone modificar la legislación vigente para habilitar el uso de radares fijos en la provincia de Córdoba. Estos dispositivos de fiscalización electrónica de vehículos coexistirían con los controles móviles, con el objetivo de lograr una supervisión más constante del exceso de velocidad en rutas y zonas urbanas.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto es el endurecimiento de las sanciones por exceso de velocidad. Según se explicó durante la presentación, esta conducta es el principal factor de incidencia en la mortalidad vial, por lo que se busca desalentarla mediante penalidades más severas.

La iniciativa también plantea cambios en el régimen de uso de luces. En ese sentido, se propone que la luz diurna sea considerada equivalente a la luz baja y que circular sin luz baja durante el día deje de ser considerada una falta grave, al no tratarse de un factor determinante en la ocurrencia de siniestros viales.

Los proyectos ya fueron formalmente presentados y forman parte de un debate social y legislativo más amplio sobre la seguridad vial en la provincia. Desde los perfiles de instgram de las fundaciones, Estrellas Amarillas y Visión Cero, remarcaron que se trata de una reforma integral, con distintas aristas, orientada a actualizar la normativa y reducir las muertes en el tránsito en Córdoba.