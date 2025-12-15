Córdoba actualizó las multas de tránsito: las sanciones máximas superan los $3 millones

En Córdoba, el Gobierno provincial fijó el nuevo valor de la Unidad Fija de Multa (UF) mediante la Resolución N° 59/2025, publicada en el Boletín Oficial, lo que actualiza el monto de las infracciones previstas en la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 y modifica el esquema de multas de la Policía Caminera.

El texto determina que el valor de la Unidad Fija de Multa se fija en $1.696, en base al precio de un litro de nafta súper. La resolución establece que este monto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial y se mantendrá vigente hasta que se determine un nuevo valor mediante otra resolución administrativa.

Cuánto cuestan las multas con el nuevo valor

Con la UF actualizada, las sanciones económicas por infracciones de tránsito en Córdoba quedan encuadradas en los siguientes rangos, según su gravedad.

Las infracciones leves, como conducir fumando, implican multas que van desde $33.920 hasta $169.600, además de la posible pérdida de puntos en la licencia.

En el caso de infracciones graves, como circular sin luces reglamentarias, las multas oscilan entre $169.600 y $339.200, con quita de puntos del carnet.

Las infracciones muy graves, como cruzar semáforos en rojo, circular a contramano o exceder los límites de velocidad, alcanzan montos de $339.200 a $678.400, junto con sanciones administrativas adicionales.

Por último, las infracciones máximas, vinculadas a alcoholemia elevada, adulteración de documentación o daños a la infraestructura vial, pueden superar los $2 millones y llegar hasta $3.392.000, con inhabilitación para conducir y posibles instancias penales.