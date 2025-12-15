Cuando los sueños se hacen realidad: Belgrano campeón de Primera división

Alguna vez fue una utopía, hoy es una realidad: el fútbol femenino de Córdoba, representado por Belgrano, se consagró campeón de Primera división de AFA. El 14 de diciembre de 2025 será un día eterno e inolvidable. ¡Dale, campeona! ¡Dale, campeona!

Hay historias que se escriben con lágrimas, esfuerzos, sudor, ilusiones, sacrificios, angustias… hay historias que nacen de los sueños de soñadores. Hay historias que surgen de la cabeza de valientes. Hay historias que nacen del querer y creer. Y vaya que las ‘Piratas’ lo creyeron, lo soñaron… ¡Dale, campeona! ¡Dale, campeona!

Mariana ‘Pomu’ Sánchez, esa mujer que ama a Belgrano, que jugó, luchó, peleó por el fútbol femenino, es la encargada de lograr lo que parecía una locura. Ella tenía que ser. Y ella fue, la que le dio el ascenso como jugadora en aquel partido en Rafaela ante Newell’s, y es la que ahora como entrenadora le da el primer título al fútbol Córdoba de un torneo de Primera división de AFA. ¡Dale, campeona! ¡Dale, campeona!

Hay mujeres que nacen para ser eternas. La ‘Pomu’ lo es. Y su equipo, y su plantel. ¡Dale, campeonas! ¡Dale, campeonas!

Belgrano y una cita con la historia

Una historia construida con juego e ilusiones

Las dirigidas por la ‘Pomu’ Sánchez salieron a jugar la final sabiendo que era una cita con la historia grande, de esas que quedan en capítulos eternos y se transforman en clásico. Con ese ímpetu, acompañadas por más de 26 mil hinchas –marcando un récord en la disciplina del interior del país-, buscaron desde el inicio lograr nivelar el juego. En la ida, las de Avellaneda habían vencido por 1-0 y había que dar vuelta ese resultado adverso. El Gigante de Alberdi latía como en las mejores noches, y las jugadoras lo entendieron de esa manera. Por eso, antes de los cinco minutos, las Piratas ya mostraron lo que querían, y tuvieron dos situaciones de gol claras.

Y Lourdes Rodríguez, a los 4’, encaró por la izquierda, le dio vértigo, ejecutó el centro en carrera y apareció la eterna Mayra Acevedo. La legendaria delantera surgida de la Liga Cordobesa marcaba el 1-0 y provocaba las más grandes ilusiones.

Fue un primer tiempo jugado con el cuchillo entre los dientes. Y a los 29’, otra jugada por izquierda de Lourdes: centro, rebote y esta vez Alaides Paz puso el 2-0. Gol, abrazos, griteríos, esperanzas renovadas. Una diferencia que podía ser el camino.

Pero nada es fácil. Y entonces surgió la enorme figura de Agustina Sánchez. La arquera tuvo dos atajadones espectaculares, claves, que frenaron las intenciones de las académicas.

Sabrina Maldonado y un anuncio que sorprende en Belgrano

Soñar tiene sus consecuencias

Dicen que la lluvia da épica. ¿La llovizna también? El complemento se jugó con esa agua cayendo del cielo, el terreno de juego se hizo rápido, las piratas no dejaron espacios y buscaron ampliar el marcador. No había que arriesgar. Los detalles eran importantes. Entonces, la ‘Colo’ Arrieto (qué capitana) y la Mayra Acevedo se pusieron la vestimenta de heroínas, sabiendo de la historia, el legado y lo que significaba este juego, y la descocieron, con aor, sacrificio, quizás con poco brillo futbolístico, pero con un carácter digno de jugadoras que tendrán su propio capítulo en la historia grande de este deporte. ¡Dale, campeonas! ¡Dale, campeonas!

Agustina Sánchez, Laura Felipe, Sofia Salas, Fatima Barone, Milagro Vargas, Victoria Arrieto, Dalma Mandilla, Romina Núñez, Julieta Paz, Mayra Acevedo y Lourdes Rodríguez, y Guillermina Grant, Belén Taborda… y Sabrina Maldonado, Milagros Cisneros, Arianna Reche… Ellas y muchas más hicieron de esto posible. Sin embargo, este campeonato inolvidable, tras el 2-0 a Racing Club, que le dio la posibilidad de dar la vuelta olímpica en el Gigante de Alberdi, no hubiese sido posible sin aquellos sueños de la Pomu, de la Beti Soriano, de Gabriela Ricca, Daniela Díaz, las Melli Martinez, Alejandra Server, Horacio Solá… Romina ‘Pepa’ Gómez… y tantísimas más. ¡Dale, campeona! ¡Dale, campeonas!

Sofia Salas, de las canchas de Liga Cordobesa a la Selección argentina

Belgrano, el fútbol femenino de la Liga Cordobesa, hizo historia. Ya no es una utopia. Cuando las mujeres sueñan y se ponen en acción, hay ilusiones que se vuelven realidad. Córdoba campeón de la Primera división de AFA: Belgrano (sus pioneras y estas jugadoras), lo hicieron posible. ¡Dale, campeonas! ¡Dale, campeonas!

Escribir la historia, qué bien se siente... ¡Dale, campeona! ¡Bravo, campeonas!