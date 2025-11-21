Sofia Salas, de las canchas de Liga Cordobesa a la Selección argentina

“Me gusta jugar al fútbol”, decía de niña. Ella quería jugar al fútbol: y jugó al fútbol. Después solía contar que soñaba con jugar en Belgrano. Ella quería jugar con las ‘Piratas’ y en el 2018 llegó al club de Alberdi. Entonces, empezó a ilusionarse con la Selección argentina, y ahora forma parte del seleccionado nacional de fútbol femenino. Cuidado con los objetivos que se suele proponer Sofía Salas, porque es de las que lo cumplen.

‘Sofi’ es futbolista de Belgrano y en las últimas horas fue convocada a la Selección argentina, que se encuentra próxima a enfrentar a Bolivia, en un partido correspondiente a la Liga de las Naciones. Será el martes 2 de diciembre en el Estadio Florencio Sola de Banfield, bajo el arbitraje de la uruguaya Nadia Fuques. Las albicelestes vienen de ganarle 3-1 a Paraguay y empatar 1-1 con Uruguay.

La historia de Salas viene de larga data con el fútbol. Siempre se destacó por su virtuosísimo y velocidad. Primero en su pueblo, en Villa Allende, luego dejó los picados en los potreros y se sumó a Quilmes de Villa Allende.

Su papá y su hermano mayor (‘Cocay’ Salas, ex jugador de Belgrano, hoy en All Boys) fueron importantes en su formación. En sus redes sociales es habitual un mensaje hacia ellos por esa razón. Con el tiempo su fútbol fue evolucionando, y se vino a jugar en la Liga Cordobesa.

Salas disputando una pelota, en mayo de 2016, con la camiseta de Atalaya.

Su primera experiencia fue en Atalaya.

Posteriormente arribó a Argentino Peñarol y comenzó a destacarse, allá por el 2017. Fue un año muy intenso, donde incluso vistió la camiseta número 10. Es que Salas, más allá de resaltar como lateral por derecha, es polifuncional. Se adapta a diversas posiciones y situaciones de juego.

Una adolescente Sofia junto a su papá Juan Carlos, en la cancha de Argentino Peñarol.

Eso hizo que en el 2018 arribara a Belgrano, siendo una adolescente. Hace dos años firmó contrato profesional y es una pieza importante en la estructura del equipo que conduce Mariana ‘Pomu’ Sánchez. Por eso, no llama la atención que el DT de la Albiceleste, Germán Portanova, la tenga en consideración.

Además de ‘Sofi’ Salas, otras tres futbolistas cordobesas representarán a Argentina durante este enfrentamiento con Bolivia: Catalina Ongaro (Red Bull Bragantino), Florencia Bonsegundo (Sporting Lisboa) y Paulina Gramaglia (Tenerife).