Cinco casos de triquinosis en Córdoba: refuerzan controles sanitarios en el interior

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través del Departamento de Zoonosis, notificó cinco casos de triquinosis en personas residentes en la localidad de Laboulaye, al sur provincial. Los pacientes fueron atendidos en un centro público local, recibieron el tratamiento correspondiente y presentan una evolución clínica favorable.

De acuerdo con las entrevistas epidemiológicas realizadas, la fuente probable de infección estaría vinculada al consumo de salame sin etiqueta, adquirido mediante venta ambulante. Por el momento, el origen del foco continúa bajo investigación.

Las tareas de control y seguimiento son llevadas adelante de manera conjunta por el Departamento de Zoonosis del Ministerio de Salud, la Dirección de Alimentos del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el SENASA y el área de salud y bromatología del municipio involucrado.

Entre las principales medidas de prevención, las autoridades sanitarias remarcan la importancia de no consumir carnes crudas ni chacinados caseros sin análisis previo, evitar la compra de productos en puestos no habilitados y recordar que la salazón y el ahumado no eliminan el parásito. Además, la comercialización de carne o derivados provenientes de establecimientos no autorizados está terminantemente prohibida.