Gremios estatales marchan a la Legislatura en Córdoba contra la reforma laboral y la suba de aportes

Este miércoles, la ciudad de Córdoba es escenario de un paro y una movilización de gremios estatales que marchan hacia la Legislatura provincial para rechazar la iniciativa oficial que permitiría incrementar los aportes previsionales de los trabajadores activos, en una jornada atravesada por el debate legislativo y la tensión entre el Ejecutivo y los sindicatos.

En apoyo al rechazo de la herramienta que permitiría al Gobierno provincial alterar los aportes personales de los trabajadores en un contexto de emergencia, la marcha se realizará a partir de las 10:00. Para los gremios, la iniciativa abre la puerta a una reducción indirecta de los salarios y consolida una salida fiscal basada en el esfuerzo de los empleados estatales.

Los sindicatos advierten que el incremento proyectado del 4% no solo afecta el ingreso mensual de los trabajadores activos, sino que también establece un precedente para futuras modificaciones sin un debate estructural sobre el sistema previsional. En ese sentido, reclaman una discusión de fondo sobre el financiamiento de la Caja y el reparto de responsabilidades.

Entre los sindicatos con mayor presencia en la movilización se encuentran Judiciales, Luz y Fuerza, el SUOEM y La Bancaria, sectores que concentran una parte significativa de los aportes al sistema y que el oficialismo señala como los más impactados por la iniciativa. Desde el Gobierno provincial, en tanto, argumentan que la herramienta busca garantizar la sustentabilidad de la Caja.