Presupuesto y Caja: el combo explosivo del PJ que aviva el fuego cruzado con la oposición

En una convulsionada sesión, el oficialismo se apresta a sancionar este miércoles el Presupuesto 2026 y las otras dos leyes que conforman el paquete económico del gobierno de Martín Llaryora. No sin antes atravesar el fuego cruzado con la oposición y la protesta en la calle de los gremios estatales. El 6% (hasta un 4% para la Caja + 2% al Apross) que el Ejecutivo podrá descontar a los activos avivó el reclamo.

Como todos los fines de año, la discusión se recalienta por el paquete económico del gobierno y las iniciativas de alto costo político que llegan a último momento. Esta vez, a las leyes económicas se suman medidas de alto impacto para contener el rojo de la Caja de Jubilaciones. El déficit operativo proyectado para el año 2026 es de $821.000 millones.

El oficialismo llega al recinto de sesiones con el aire que le dará la bancada UCR que acompañará en general el presupuesto 2026, pero a la hora de la votación en particular, el radicalismo rechazará casi unos 50 artículos de todo el combo económico, incluido el polémico articulado que faculta al Ejecutivo a aumentar "hasta un 4%" los aportes previsionales de los empleados públicos a la Caja de Jubilaciones. A eso suma el descuento del 2% más de los sueldos de los activos para Apross.

La Bancaria rechaza subir aportes a la Caja de Jubilaciones y convoca a movilizarse en Córdoba

El juecismo y el resto de las bancadas opositoras –incluido el libertario Agustín Spaccesi- manifestaron su rechazo total en el tratamiento en primera lectura de las leyes económicas. No habría razones para el cambio de ese voto. La protesta de los gremios suma un condimento extra de mayor tensión.

En este marco, el PJ cuenta con los números ajustados a la hora de la aprobación fina (en lo particular). Con sus 35 votos (34 de los propios más el de la aliada incondicional Karina Bruno), puede recurrir al voto desempate de la vicegobernadora Myrian Prunotto o al doble voto del presidente provisorio. La otra carta que se guarda el oficialismo para momentos de ajustada paridad es la ausencia de la radical escindida Graciela Bisotto.

En medio de la vorágine de una seguidilla de reuniones de comisiones y el clima caldeado por el combo explosivo del Presupuesto y la Caja de Jubilaciones, el oficialismo emitió ayer por la tarde despacho de mayoría de las tres leyes económicas que llegan hoy al recinto. Hay al menos unas 20 modificaciones en el presupuesto y la reforma al Código Tributario.

Además de los descuentos para la Caja de hasta el 4%, el oficialismo añadió una quita de hasta 2% (se suma a un 4,5% de promedio que ya se aporta) de los sueldos de los estatales para la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross). De esta manera, Llaryora quedará autorizado por las leyes que sancionará el oficialismo a subir los aportes de la Caja y del Apross.

"El proyecto que ustedes tuvieron en primera lectura plantea el incremento de los aportes de los trabajadores estatales de dos a cuatro. Algo que no se había fundamentado en comisión y que denunciamos en el recinto. Ahora pasa algo similar en relación al Apross. Si no se señala, si no se reprende, no se fundamenta", cuestionó la radical Brenda Austin. “Si pasa, pasa”, se le escuchó decir en voz alta a un oficialista en una chanza que generó muecas de fastidio en los opositores.

"Este gobierno sigue parcheando, sigue tratando los síntomas y no la enfermedad", expresó Alejandra Ferrero (UCR) al momento de la discusión que se abrió en el plenario de las comisiones de Salud, de Legislación del Trabajo y de Legislación General para tratar la iniciativa popular del colectivo de jubilados propiciando, entre otros puntos, la restitución del 82% móvil y la eliminación del diferimiento de haberes previsionales.

Bajo siete llaves

La oposición levantó la guardia porque se espera que en la mañana de este miércoles el oficialismo, bajo el paraguas de la iniciativa popular que ya cuenta con estado parlamentario, meta un proyecto del Panal para palear el rojo de la Caja. El discurso del PJ se basará en que aporten más los que perciben haberes jubilatorios superior a 3 millones para subir a los que están en la base.

En el mar de versiones, corre fuerte el rumor de que la iniciativa oficialista podría ser tratada en la misma sesión de hoy, aunque otras voces sostienen que se debatirá en el plenario del 23. De todos modos, no resulta casual que el plenario de comisiones a cargo de Silvina Jurich entró en un cuarto intermedio hasta las 8:30 de hoy para sacar despacho del expediente que las espadas oficialistas guardan bajo siete llaves.

La jugada está clara. Bajo el amparo del proyecto 45.015/L/25 (de Iniciativa Popular), el PJ impondrá su iniciativa en el marco del debate que se propicia por las demandas de los jubilados provinciales. "Van a usar el reclamo de las jubiladas docentes para decir: ‘vamos a hacer un esfuerzo para aumentar en la base y recortar arriba'", razonó una voz parlamentaria.

Lezcano, nuevo Fiscal General: El PJ aprueba su pliego con el apoyo clave del juecismo

Embate opositor

“Hablan de un déficit que ya metieron la mano con los pasivos y el aporte solidario que le descuentan, con el que recaudan 69 mil millones y con los activos (aporte extraordinario 4% que le recaudan 196 mil millones) más los intereses y comisiones financieras que obtienen cerca de 30 mil millones. O sea, el déficit lo soportan todos, no solo ellos haciendo transferencias del tesoro", puntualizó Ferrero en su dura crítica.

"Se llenan la boca hablando de la jubilación más alta del país cuando estancaron el haber mínimo y pagan con un complemento no remunerativo engañoso, que no genera derechos adquiridos", afirmó la deloredista. "Veinticinco años tuvieron para resolverlo (al déficit), y ahora pretenden que los jubilados cobren menos y los activos paguen más", remató.

Walter Nostrala (Frente Cívico) también desplegó artillería pesada en medio de un denso clima que generó la embestida de Facundo Torres contra los opositores por "hacer política" con el reclamo de los jubilados. "Estamos en la casa de la política, somos legisladores" de la oposición, lo cruzó el halcón juecista. "Veintiséis años gobernando la provincia de Córdoba. ¿A quién le van a echar la culpa ahora?", lanzó.

"Llegamos a esta a esta situación con los jubilados y con los empleados provinciales por la ineficiencia, por la soberbia y por la inoperancia” del PJ en el poder, fustigo Nostrala. "Ustedes gobiernan hace más de un cuarto de siglo y lo único que hicieron es empeorar la situación de los jubilados en Córdoba", sentenció el jefe de la bancada opositora que responde a Luis Juez, al tiempo que rechazó que la culpa recaiga sobre los trabajadores jubilados que ganan 2 o 3 millones de pesos. "Aportaron para ganar lo que ganan. Nadie tiene derecho de meterle la mano en el bolsillo", cerró.

Crítica oficialista

El hasta hoy presidente provisorio abrió fuego contra los halcones cambiemistas. "Algunos legisladores de la oposición tratan de hacer política partidaria con esto. Entonces, no digamos que lo entendemos como un reclamo legítimo, que buscamos soluciones, que entendemos que tenemos que trabajar todos juntos, porque es mentira”, se despachó Torres.

"Se utiliza para, electoralmente, ganar alguna aceptación mayor, para tener un poquito más de salida en un medio de comunicación", recriminó el peronista al apuntar contra los duros del interbloque Juntos por el Cambio. "Yo no quiero ensuciar con el juego de la política un reclamo legítimo", aseveró quien hoy asume la jefatura del bloque oficialista.

A renglón seguido, le enrostró a los radicales el ajuste que debió hacer el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ante la situación del rojo de la Caja de Jubilaciones de la vecina provincia. De cara a lo que viene, aunque sin adelantar un ápice de la medida que adoptará el Ejecutivo, Torres remarcó:"“Estamos responsablemente consustanciados, no solo con lo que ustedes plantean, que lo entiendo legítimo (le dijo a las representantes de los jubilados), sino también con sanear un déficit".

Una versión

Entre los opositores se especula que el oficialismo utilizará como soporte la iniciativa popular de los jubilados para justificar la adopción de medidas antipáticas con el fín de sostener el sistema previsional. No será un topeo como el proyecto de Matías Chamorro, sino un descuento adicional de hasta ocho puntos para las jubilaciones de más de 3 millones de pesos.

Según voces opositoras, la idea vendría por ahí, aunque todo es incertidumbre en filas de las bancadas no oficialistas y se enmarca en el terreno de las especulaciones. "Todos los que cobren más de 3 millones va ir con un descuento de 8 puntos. Y con eso van a darle algunas chirolas a los 5 mil que están en la base, pero no como un incremento, no como lo que dice Chamorro, del 82% móvil, sino como un aporte complementario”, aportó un interlocutor en su conjetura acerca de los próximos movimientos del oficialismo. ¿Por qué hacerlo de esta manera? “Si esta herramienta de descuento te queda, si se aumentan las jubilaciones y el porcentual te queda, esto te queda como un fijo”, planteó.

La incógnita se debelará en la mañana de hoy cuando el PJ ponga sobre la mesa el dictamen que abrirá la polémica. Y, más aún, si se quiere avanzar en esta misma sesión, con la oposición desplegando su dura embestida y los gremios protestando en la calle.

La tensión viene en aumento desde la sesión pasada cuando todos los opositores -a excepción de Spaccesi- se retiraron del recinto para no convalidar la ley de la procuración penitenciaria. Hay mucho ruido -por lo bajo- ante esta situación que activó un duro pase de factura entre halcones de la oposición y las espadas oficialistas, con un aditamento para nada menor: un fuerte malestar del gobernador LLaryora.