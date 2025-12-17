Córdoba avanza en la vinculación con universidades: Educación firmó un convenio con la UNRT

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Tercero firmaron un convenio marco de cooperación para fortalecer la formación académica, la investigación, la transferencia tecnológica y la vinculación territorial, con el objetivo de ampliar oportunidades educativas y científicas en la región, a través de un trabajo conjunto sostenido.

El acuerdo fue rubricado en el Centro Cívico por el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, y el rector organizador de la UNRT, Pablo Andrés Yannibelli, y establece las bases para la planificación y ejecución de proyectos compartidos que serán instrumentados mediante convenios específicos.

Entre los ejes principales, el convenio prevé el desarrollo de acciones conjuntas en docencia, investigación, extensión universitaria, capacitaciones, asistencia técnica y proyectos estratégicos vinculados al desarrollo regional, además del intercambio académico y técnico entre ambas instituciones.

Durante la firma, Ferreyra destacó que “la educación superior debe estar profundamente vinculada con el territorio, con su historia, su presente y sus desafíos de desarrollo”, y señaló que el trabajo conjunto permitirá potenciar proyectos que amplíen oportunidades para estudiantes, docentes y comunidades de la región.

Por su parte, Yannibelli afirmó que el acuerdo reafirma la voluntad de la UNRT de construir una universidad comprometida con su territorio y de avanzar en políticas educativas que integren conocimiento, memoria y desarrollo para toda la comunidad.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación consolida una política sostenida de articulación con las universidades, orientada a fortalecer la calidad educativa, promover la innovación y ampliar el impacto territorial de las políticas públicas provinciales.