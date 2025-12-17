Paro de controladores aéreos: el conflicto ya provoca demoras y reprogramaciones

El sistema aéreo argentino enfrenta desde este 17 de diciembre una serie de restricciones operativas programadas que afectarán la salida de vuelos comerciales. La decisión fue adoptada por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) tras una asamblea nacional, en el marco del desacuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Las acciones se concentrarán en franjas horarias determinadas, durante las cuales no se habilitarán despegues, aunque se mantendrán operativos los servicios vinculados a emergencias y misiones especiales.

Villa General Belgrano: ¿Cipayismo o multiculturalidad?, el Festival de Música Country que encendió el debate en redes sociales

De una protesta acotada a un conflicto de alcance nacional

Durante semanas anteriores, las interrupciones se habían focalizado en operaciones específicas, principalmente en horarios nocturnos y vuelos de carga. Ahora, el esquema avanza sobre el transporte de pasajeros, con posibilidad de escalar hacia conexiones internacionales y, en una etapa posterior, a toda la operatoria aérea.

Desde el gremio explican que la modalidad elegida apunta a restringir autorizaciones en tierra, sin interferir con vuelos ya en curso ni con situaciones críticas.

Presupuesto y Caja: el combo explosivo del PJ que aviva el fuego cruzado con la oposición

La tensión se originó tras un acuerdo salarial firmado meses atrás que, según ATEPSA, no fue aplicado en puntos clave. La conducción sindical sostiene que el incumplimiento impacta no sólo en los ingresos, sino también en la organización del trabajo, las condiciones de servicio y la proyección profesional dentro del sistema aeronáutico.

Del otro lado, EANA afirma que el convenio continúa vigente y descarta atrasos, aunque reconoce diferencias en la interpretación y ejecución de lo pactado.

Fechas y horarios confirmados

El cronograma difundido por ATEPSA prevé paros escalonados en distintas jornadas: