Del cuarteto a la orquesta: una noche para celebrar la música de cordobesa

La Banda Sinfónica Municipal ofrecerá este miércoles 17 de diciembre, a las 21:00, el concierto “Noche de Cuarteto y Latinoamérica” en el Teatro Comedia, ubicado en Rivadavia 254 de la ciudad de Córdoba. La propuesta, con entrada libre y gratuita —retirable por boletería—, contará con la participación especial de la solista Lore Jiménez y busca tender un puente entre la tradición musical y las expresiones contemporáneas.

El espectáculo se presenta como una celebración de la identidad musical cordobesa a través del cuarteto, combinada con ritmos latinoamericanos que dialogan con lo popular, lo folklórico y lo sinfónico. La propuesta artística pone en valor los sonidos que forman parte del patrimonio cultural de la ciudad y la región.

El programa estará dividido en dos partes. La primera, titulada “Música latinoamericana y argentina”, incluirá las obras La Chancla y Un cafecito de Denis Llinás, junto a Lavanderas del Río Chico y La Vieja, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón y Manuel J. Castilla, con arreglos de Nicolás Mazza.

La segunda parte llevará el nombre de “Cuarteto en 4 etapas” y recorrerá la historia del género desde sus orígenes hasta la actualidad. El segmento Los Cuatro Grandes abordará el nacimiento del cuarteto a partir de la obra del Cuarteto Leo; Enganchate Can Can reunirá clásicos de Chébere, Trulalá y Pelusa; Lentos y Románticos ofrecerá interpretaciones de Fernando Bladys y otros referentes; mientras que De Córdoba pal mundo presentará éxitos actuales del cuarteto. Será en esta instancia donde se sumará la voz de Lorena Jiménez.

Sobre la propuesta, el director de la Banda Sinfónica Municipal, Pablo Almada, destacó que la selección del repertorio latinoamericano y local “ofrece al espectador una propuesta vibrante”, al tiempo que representa un desafío instrumental por la variedad de ritmos, texturas y recursos compositivos empleados para preservar la esencia de cada género.

El concierto adquiere además un significado especial tras la reciente declaración del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. La decisión fue adoptada hace pocos días en Nueva Delhi, India, durante una sesión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.