Perfil
Últimas noticias
CóRDOBA
TODOS LOS DETALLES

Abrieron las inscripciones para la Maratón Ciudad de Córdoba 2026: recorridos, fecha y costos

La NB 42K Córdoba 2026 se correrá el domingo 5 de julio por las calles de la capital. Habrá circuitos de 5K, 10K, 21K y 42K, con largada y llegada en el Estadio Kempes y premios en efectivo.

Estadio Kempes
Estadio Kempes | CEDOC PERFIL
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

La ciudad de Córdoba ya habilitó las inscripciones para una nueva edición de su tradicional maratón urbana. Se trata de la NB 42K Córdoba 2026, que se disputará el domingo 5 de julio y formará parte de los festejos por el 453° aniversario de la capital provincial.

El evento volverá a posicionar a Córdoba como sede del running nacional e internacional, con un circuito que atravesará algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad. La largada y la llegada estarán ubicadas en el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que el recorrido incluirá tramos por el Río Suquía, la Costanera, la Ciudad Universitaria y el Parque Sarmiento, combinando paisaje urbano y espacios verdes.

"Empatizó con el secuestrador": las graves acusaciones del padre de Santiago Aguilera contra el fiscal Senestrari

La competencia contará con cuatro distancias: 5K, 10K, 21K y 42K, y mantendrá su perfil inclusivo, con la participación de personas con discapacidad, atletas en silla de ruedas, no videntes y modalidades de atletismo asistido.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio oficial maratondecordoba.com y tienen un costo diferenciado según la distancia elegida:

  • - 5K: $26.000
  • - 10K: $33.800
  • - 21K: $52.000
  • - 42K: $67.600

Gremios estatales marchan a la Legislatura en Córdoba contra la reforma laboral y la suba de aportes: cortes, paro y tensión política

Además de la medalla para quienes completen el recorrido, la prueba otorgará premios en efectivo. En la categoría 42K, los tres primeros puestos recibirán $585.000, $455.000 y $325.000, respectivamente. También se entregará un premio especial de $130.000 al mejor cordobés clasificado en cada distancia.

El sitio de inscripción maratondecordoba.com ya se encuentra habilitado.

También te puede interesar
En esta Nota