Qué dice el campeón de las inversiones de Argentina y qué hacer con el dinero

Iván Sherman, reconocido como el “campeón de las inversiones”, analizó el escenario económico y brindó recomendaciones para el manejo de ahorros en un contexto atravesado por la inflación y la volatilidad. En diálogo con Radio Punto a Punto, el especialista destacó que el primer paso antes de invertir es contar con una metodología probada o, en su defecto, recurrir a profesionales con trayectoria y debidamente registrados ante organismos regulatorios como la CNV (Comision Nacional de Valores)

Sherman habló sobre la importancia de contar con un método seguro antes de invertir los ahorros. Señaló que no conviene tomar decisiones apresuradas ni hacerlo por cuenta propia si no se tiene experiencia.

"Si uno no tiene una metodología aprobada donde haya generado retornos de manera consistente, tal vez buscar un profesional que tenga tal vez un track record y una metodología aprobada, que esté registrado en el caso de que se invierta vía Argentina en la CNV, en el caso de que se invierta vía Estados Unidos, que esté registrado en FINRA”, explicó.

Según explicó, mantener dinero inmovilizado en efectivo expone inevitablemente a la pérdida de poder adquisitivo, independientemente de la moneda. En ese sentido, consideró clave contar con un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos y destinar el resto del capital a inversiones. “El dinero nunca debería quedarse quieto, salvo el destinado a emergencias. Cualquier dinero que uno tiene que tenerlo invertido”.

Sherman también se refirió a las alternativas disponibles para pequeños y medianos ahorristas, y subrayó la importancia de la diversificación. Señaló que “uno puede acceder a distintos mercados, a distintos commodities, a distintas opciones de inversión, incluso con muy poco. Uno tiene ADR del Nasdaq, del S&P 500, del oro, del petróleo. Tiene una multitud de activos a los cuales uno puede recurrir, no solamente para invertir, sino para diversificar y para diversificar también el riesgo doméstico”.

En relación con la coyuntura regional y los movimientos recientes en mercados como Brasil, el analista remarcó que su mirada se centra en el largo plazo. "Vos te compras un departamento para alquilarlo, para que se capitalice. Estás pensando en 10, 15 años, 20 años. No estás mirando justamente lo que tal vez pasa en el muy muy corto plazo. Ese es el sentido más íntegro de cualquier tipo de inversión”.

Finalmente, al ser consultado sobre el desempeño del mercado bajo la presidencia de Javier Milei, Sherman indicó que los precios de los activos reflejan una percepción positiva de las medidas económicas adoptadas.

Desde su perspectiva “el mercado lo que ve es un rally que se alinea con lo que vino sucediendo a nivel macro. Los precios de los activos lo que dicen es justamente que las medidas económicas que se fueron tomando fueron favorables para el crecimiento del mercado, en definitiva el precio para nosotros es el que siempre tiene la razón. Y los mercados han mostrado que esa política de fondo hace que esos precios sean sostenibles, que el rally tenga una mayor extensión. Eso no significa que en el medio no vaya a haber volatilidad, pero lo que nosotros vemos es la tendencia que inicio la bolsa Argentina va a seguir sostenida por bastante tiempo.​”