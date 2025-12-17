FAdeA presenta el IA-100B en Córdoba: la nueva aeronave de entrenamiento biplaza

La Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” (FAdeA), con sede en Córdoba, avanza en la certificación del IA-100B, un avión de entrenamiento diseñado para la instrucción inicial y acrobática de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina (FAA). La aeronave biplaza ya completó más de 20 horas de vuelo de prueba, reafirmando la capacidad de FAdeA como actor estratégico de la industria aeronáutica regional.

El IA-100B es un avión acrobático biplaza con diseño aerodinámico optimizado, estructura íntegramente construida en materiales compuestos con tecnología de pre-impregnado, cabina acristalada con aviónica digital glass cockpit, tren de aterrizaje retráctil y bajo costo por hora de vuelo. FAdeA destacó que su incorporación fortalecerá la línea de entrenamiento junto al IA-63 Pampa III, facilitando la transición hacia sistemas más complejos como los cazas F-16 recientemente adquiridos.



Sobre el desarrollo nacional, Julio Manco, presidente de FAdeA, expresó: “Es un orgullo para la Argentina volver a contar con una aeronave de fabricación nacional luego de tantos años. Este avión es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer. Incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales. El IA-100B ya tiene declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y tenemos conversaciones avanzadas con otros. La visión, la confianza y el apoyo del ex ministro de Defensa Luis Petri, y del propio presidente de la Nación, Javier Milei, han sido claves en estos dos últimos años para que este proyecto llegue a ser una realidad”.

El proyecto IA-100B refleja una estrategia de largo plazo orientada a consolidar capacidades propias, ampliar la inserción internacional de FAdeA y fortalecer la industria nacional. “El IA-100B no es sólo un avión, es una plataforma completa que refleja el trabajo conjunto de equipos técnicos, de proveedores estratégicos y de una red productiva que se activa cada vez que se apuesta a la industria argentina”, agregó Manco.

Además de su uso militar, el IA-100B contempla variantes para el mercado civil, con aplicaciones en escuelas de vuelo, aeroclubes y operadores privados. Con más de 20 proveedores nacionales involucrados, el proyecto promueve transferencia tecnológica, empleo calificado y posiciona a FAdeA como un referente de innovación y producción aeronáutica en la región.