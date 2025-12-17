Los rincones de Córdoba que recomienda la influencer Agus López, creadora de Pasaje en Mano

A Agus López muchos la ubican por Pasaje en Mano, su proyecto en redes con el que viene contando viajes “de principio a fin”: desde los requisitos y el aeropuerto hasta cómo moverse y qué vale la pena hacer. En diálogo con After Office (Punto a Punto Radio 90.7), la cordobesa sostuvo que no le interesa vender una postal: prefiere narrar el recorrido completo, con información práctica y sin “juicio de valor” sobre cómo elige viajar cada persona.

Cuando le propusieron un “top” de destinos dentro de la provincia, evitó el ranking rígido pero sí dejó una lista clara: lugares que —según dijo— “transmiten algo”, que invitan a bajar el ritmo y a mirar Córdoba con ojos de viajero.

San Javier y Villa Yacanto, la pausa en Traslasierra

Para López, Traslasierra tiene una cualidad que se siente apenas se llega: el cambio de ritmo. Por eso abrió su selección con San Javier y Villa Yacanto, dos postales donde el plan no necesita mucho más que tiempo, paisaje y buena mesa.

En esa zona, destacó especialmente el “bajar cambios”: volver de la ciudad y encontrarse con otra cadencia, con gastronomía y con esa sensación de escapada que no exige grandes distancias.

Ruta de las Altas Cumbres, el road trip que siempre gana

Más que un punto en el mapa, López recomendó un trayecto. Dijo que la Ruta de las Altas Cumbres es, para ella, “el road trip más espectacular” de Córdoba y que la llegada a Traslasierra tiene una belleza propia, casi como parte del viaje.

En su forma de contar turismo, el camino importa tanto como el destino: mirar, frenar, registrar. Ese es el tipo de experiencia que, asegura, busca trasladar cuando recomienda.

Villa General Belgrano y Los Reartes, río y “pueblito alemán”

En el Valle de Calamuchita, la periodista unió dos planos: el del río y el del pueblo cuidado. Mencionó Los Reartes por el agua —“andate al río”, dijo como consejo directo— y sumó Villa General Belgrano por su hotelería y su estética “de pueblito alemán”.

En ese combo, señaló un atractivo que cada temporada vuelve a traccionar turismo: la Oktoberfest, como una de las postales más reconocibles de esa zona.

La Cumbre, un aire inglés y dos mesas recomendadas

Otro de sus favoritos fue La Cumbre, a la que describió con una imagen concreta: “te traslada a Inglaterra de hace 100 años”, por sus jardines, sus casas y ese cuidado visible en el entorno.

Ahí sí bajó a tierra con dos recomendaciones puntuales para comer: La Urraca y Mola, y volvió sobre una idea que repitió en la charla: la hotelería y la gastronomía terminan de definir la experiencia.

San Clemente y el plan simple del río cerca

Cuando habló de escapadas cortas, López eligió San Clemente, a unos 40 minutos de la ciudad, con ríos que —según remarcó— permiten armar un plan sin demasiada logística.

Lo dijo con una escena cotidiana: la heladerita, el día al agua y la vuelta. Un recordatorio de que viajar, a veces, es apenas correrse del centro y dejar que el paisaje haga su trabajo.

Las Salinas y Villa Tulumba, el norte que la sorprendió

Su “descubrimiento” del año fue el norte cordobés. López contó que por primera vez conoció las Salinas de Córdoba y que le impactó haber tardado tanto en ir, pese a vivir en la provincia.

En ese recorrido, sugirió sumar una noche en San José de las Salinas y pasar por Villa Tulumba, a la que mencionó por su creciente reconocimiento turístico.

Del contenido a la agencia: “colapsé” con 700 consultas

En la entrevista, López también habló del detrás de escena del proyecto: recordó que empezó su cuenta en 2018, con el Mundial de Rusia, y que el gran salto llegó cuando el turismo local se volvió necesidad y oportunidad. En ese proceso, relató, terminó renunciando a su trabajo y profesionalizando su actividad.

En agosto lanzó su agencia y confesó que los primeros días fueron un shock: “a los dos días entraron 700 consultas”. Contó que en ese momento eran dos personas, que cerró el WhatsApp y que atravesó una crisis. Hoy, según explicó, trabaja con siete agentes para sostener la demanda.

Grupales para mujeres: Tanzania y Zanzíbar, con safaris privados

Lo más nuevo de su agenda está en las salidas acompañadas. López adelantó que arma viajes grupales que ella misma coordina y que el foco estará puesto en mujeres que quieren viajar pero no se animan solas.

Entre los destinos que mencionó, se destaca una propuesta a Tanzania y Zanzíbar, con un itinerario que incluye seis safaris 4x4 privados. Dijo que recibe mensajes repetidos: mujeres que le confiesan que era “el sueño de su vida” pero que necesitaban ese empujón y un marco cuidado para decidirse.

Bonus track: sus tres imperdibles del mundo

Para cerrar, López tiró su “top 3” global: Maldivas, Madrid y Cataratas del Iguazú (con una advertencia práctica: mejor evitar el verano por el calor y los mosquitos). También comparó el mar de Aruba con el de Maldivas, como alternativa para quienes buscan ese tipo de agua.