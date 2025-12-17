Crece la preocupación en Córdoba por la gripe H3N2 variante K que saturó hospitales en Europa

Intensifican las medidas preventivas en la salud pública de Córdoba ante la circulación global del subclado K de la influenza A (H3N2), una variante que provocó el adelanto de la temporada de gripe en el hemisferio norte y ya registró sus primeros dos casos confirmados en Sudamérica, específicamente en Perú.

El Ministerio de Salud de la Provincia instó a los grupos priorizados a completar su esquema de vacunación antigripal 2025 y recomendó la inmunización a toda persona que planee viajar a países del hemisferio norte, independientemente de si pertenece a grupos de riesgo.

"Ante la aparición en Europa de una cepa con mutaciones del virus de la gripe, se recomienda a las personas que pertenecen a los grupos de riesgo completar su esquema correspondiente a este año", expresó María Eugenia Vittori, del Departamento de Epidemiología de la cartera sanitaria provincial. La funcionaria añadió que, "en cuanto a las personas que van a viajar a países del hemisferio norte, también se recomienda la vacunación, aún si no pertenecen a estos grupos priorizados".

La vacuna se encuentra disponible de manera gratuita en más de 800 vacunatorios habilitados en Córdoba. Los grupos priorizados incluyen niños entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier trimestre del embarazo, puérperas no vacunadas durante la gestación, personal de salud, mayores de 65 años, y personas entre 2 y 64 años con comorbilidades como diabetes, asma, enfermedades cardíacas o renales, inmunodeprimidos, obesos y con síndromes genéticos o neuromusculares.

Contexto regional y global

La variante K del H3N2, identificada técnicamente como J.2.4.1, se expandió aceleradamente desde agosto de 2025 en Australia y Nueva Zelanda, y posteriormente alcanzó el hemisferio norte. La Organización Mundial de la Salud indicó que algunos países, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón, reportaron un pico epidémico anticipado, entre tres y seis semanas antes de lo previsto.

En América Latina, la Organización Panamericana de la Salud emitió el 11 de diciembre una nota informativa reiterando la necesidad de fortalecer vigilancia genómica, vacunación y preparación de servicios de salud. Hasta mediados de diciembre, el subclado K había sido identificado en más de 34 países a nivel mundial.

El Ministerio de Salud de Perú confirmó los primeros dos casos en Lima la semana pasada, ambos menores de edad que evolucionan favorablemente. El país vecino declaró alerta epidemiológica nacional preventiva. En México se registró un caso gestionado sin complicaciones, mientras que en Costa Rica se detectaron siete infecciones. En América del Norte, Estados Unidos y Canadá registran también un aumento progresivo de detecciones del subclado K.

Características y síntomas

El subclado K presenta mutaciones en la hemaglutinina, una proteína crucial para la entrada del virus en las células, lo que le confiere mayor transmisibilidad. El subtipo H3N2 K presenta modificaciones en su superficie viral que reducen parcialmente la capacidad del sistema inmune para reconocerlo.

Los síntomas son los típicos de la gripe estacional: fiebre alta súbita, tos seca, dolor de garganta, mialgias, fatiga intensa y dolor de cabeza. Las autoridades sanitarias no han reportado cambios significativos en la gravedad clínica individual, aunque históricamente las temporadas dominadas por A(H3N2) suelen asociarse con mayor impacto en personas adultas mayores.

Situación en Argentina

Hasta el momento, Argentina no ha detectado casos ni circulación del subclado K. El Ministerio de Salud de Córdoba conformó un comité de expertos para monitorear la circulación de esta variante. Otras provincias, como Corrientes, también emitieron recomendaciones para reforzar la vacunación antigripal.

Datos preliminares de Europa indican que la vacunación ofrece una protección parecida a los años anteriores frente a la enfermedad grave, incluyendo la hospitalización. Los estudios muestran una efectividad de 70-75% para evitar hospitalizaciones en niños de 2 a 17 años y 30-40% en adultos.

El epidemiólogo Hugo Pizzi advirtió que "el H3N2 es uno de los cuadros comunes de la gripe, lo que pasa es que este hizo una variante más agresiva, que le llaman la variante K".

Recomendaciones para viajeros

Las autoridades sanitarias solicitan a quienes regresan o ingresan a Córdoba desde el hemisferio norte que, ante la aparición de síntomas respiratorios como fiebre, mialgias, astenia, rinorrea y tos, acudan inmediatamente a un centro de salud para evaluación médica.

Desde la cartera sanitaria provincial aclararon que no es necesario realizar aislamiento respiratorio ni testeo al ingresar al país, pero enfatizaron la importancia de la consulta temprana ante síntomas.

Las medidas preventivas generales incluyen la vacunación, ventilación de espacios, refuerzo de la higiene de manos, lavado frecuente y consulta médica ante los primeros síntomas. Los especialistas anticipan que la variante podría llegar a Argentina durante el próximo otoño, coincidiendo con la temporada invernal local.