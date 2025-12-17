Nalbandian y la herida del 2008: “Cuando Del Potro no quiso jugar y Calleri tampoco, se nos cayó el plan”

David Nalbandian volvió sobre una de las finales más debatidas del deporte argentino: la Copa Davis 2008, perdida ante España en Mar del Plata. Con declaraciones directas, el exnúmero 3 del mundo sostuvo que Argentina tenía las herramientas para ganar la serie, pero que el equipo llegó “en distinta sintonía” y con decisiones que no terminaron de cuajar en el momento clave.

Nalbandian explicó en una entrevista con Juan Pablo Varsky en el canal de YouTube, Clank!.que la planificación estuvo orientada a jugar en contra de Rafael Nadal, quien finalmente no viajó al país. “La armamos más en contra de Rafa que del resto. Cuando vamos a Mar del Plata, nos beneficiaba que Rafa no había venido”, señaló, al tiempo que recordó que Córdoba fue una sede propuesta por la altura, una condición que —según dijo— complicaba al mallorquín.

La sede, la estrategia y lo que no gustó

El extenista admitió que hubo desacuerdos internos en torno a la sede. “Se había propuesto Córdoba por un tema de altura y porque no le gusta jugar a Rafa en esas condiciones. Tanto Juan Martín como yo sentíamos que teníamos más chances ahí que al nivel del mar”, explicó. Sin embargo, aclaró que España era la única excepción a la regla de jugar en polvo de ladrillo en Parque Roca. “Si era cualquier otro país, no nos movíamos de ahí”, afirmó.

Pese a las diferencias, Nalbandian relativizó el debate posterior: “Está perfecto que haya sido Mar del Plata. Hubo cosas que no me gustaron, por supuesto, pero hay que jugar y ganar igual”.

Del Potro, el cansancio y el cuarto punto

Uno de los pasajes más sensibles de su análisis estuvo dedicado a Juan Martín del Potro. Nalbandian consideró que el tandilense llegó sin la energía necesaria tras una temporada exigente. “Fue a jugar el Masters, venía sin batería. La Davis no se juega todos los días: te tenés que preparar”, afirmó. En ese contexto, mencionó la derrota ante Feliciano López como un resultado inesperado: “No debería perder. Juegan mil partidos y creo que gana mil dos”.

También se refirió al momento decisivo del cuarto punto: “Juan Martín no quiso jugar y el Gordo Calleri tampoco. Le tocó jugar a Chucho, que no estaba ni para jugar el dobles”. Según Nalbandian, la planificación original no contemplaba que Calleri o Acasuso debieran disputar singles. “Cuando uno no quiere jugar y el otro tampoco, ¿quién juega? Que no te juegue Juan Martín es un montón”, sentenció.

Lejos de cargar todas las culpas, Nalbandian sostuvo que no todo se hizo mal y que el análisis posterior suele depender del resultado. “Si hubiésemos ganado, ¿qué? Hay tres jugadores más. Cada uno llegó en un momento distinto del año”, reflexionó. Y agregó que algunos integrantes del equipo no tenían ritmo de competencia a un mes de la final.