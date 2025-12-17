El cordobés Tadeo Allende, entre los gustos de Gallardo, Beckhamp y Celta

El delantero cordobés Tadeo Allende vive horas decisivas en su carrera. De gran temporada en Inter Miami, es pretendido tanto por Marcelo Gallardo como por David Beckham, aunque el dueño de su pase, el Celta de Vigo, maneja otras alternativas y no tiene apuro en resolver su situación.

El futbolista oriundo de Traslasierras, que en 2025 jugó cedido en las 'Garzas', fue una de las grandes figuras del equipo que lidera Lionel Messi: marcó 24 goles y entregó 3 asistencias en 54 partidos, números que despertaron el interés del club estadounidense por retenerlo.

La historia del cordobés flamante compañero de Messi

No obstante, desde España ya marcaron la cancha. El Director Deportivo del Celta, Marco Garcés, confirmó que el futbolista es esperado el 2 de enero para reincorporarse al club gallego.

El ex Godoy Cruz deberá regresar a Vigo, aunque todo indica que no será tenido en cuenta en el plantel. En ese contexto, el Celta prioriza venderlo o cederlo dentro de Europa, con la tranquilidad de saber que dispone de todo el mercado de enero para encontrarle destino.

Y River, con Marcelo Gallardo a la cabeza, atento a la situación: ya envió una oferta para sumarlo a préstamo con opción de compra, una propuesta que en España analizan sin apuros.

Mientras tanto, Inter Miami busca alternativas para quedarse con el atacante. El elenco rosa tiene la intención de adquirir el 80% de su pase en una operación cercana a los 4,5 millones de euros, una cifra que no termina de convencer al club español. Además, las normativas financieras de la MLS complican una compra directa, lo que le daría una ventaja a River en caso de que el Celta decida cederlo.

“Inter Miami ya declaró su interés, ya hizo algún acercamiento pero todavía estamos muy lejanos en los números. Todavía no empieza la ventana y debemos ser pacientes al respecto”, explicó Garcés, dejando en claro que la negociación recién comienza.

Los que le dieron pases a Tadeo Allende antes que Messi

De Traslasierras al mundo

El cordobés dio sus primeros pasos a los 8 años en Juventud Unida de Mina Clavero, club donde realizó todas las divisiones infantiles y gran parte de su formación, llegando a debutar en Primera con apenas 16 años. Más tarde pasó por las inferiores de Instituto, donde se destacó, y debutó en la Primera Nacional en la temporada 2021, disputando menos de 25 partidos antes de continuar su carrera fuera de la provincia.

Hoy, con 26 años, el delantero ya se encuentra entre los seis máximos goleadores de postemporada en la historia de la MLS, un dato que explica por qué su nombre volvió a aparecer en el radar de clubes del Viejo Continente. Gallardo lo quiere en River, Beckham sueña con retenerlo en Miami, pero la última palabra la tendrá el Celta de Vigo, que analiza con calma el próximo paso del cordobés que no deja de crecer.