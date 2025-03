Los que le dieron pases a Tadeo Allende antes que Messi

En marzo de 2017 se producía un hecho icónico en la extraordinaria carrera de Lionel Messi: la 'Pulga' marcó un gol histórico con la camiseta del Barcelona ante el PSG, logrando una clasificación sufrida en Champions League, pero de la que todo el mundo habló por el festejo alocado del crack argentino en la tribuna. Una foto que se hizo viral y en la actualidad tienen millones de compartidos en redes sociales. Messi ya era Messi en el 2017.

Tadeo Allende, el protagonista de nuestra historia, en marzo de 2017 recibía también una alegría: le comunicaban que había quedado en las inferiores de Instituto.

¡GOLAZO! Tadeo junto a 'Leo' celebrando, una imagen que se repite en los últimos días y provoca orgullo en La Agustina.

Soñar en grande

Tadeo – nació el 20 de febrero de 1999 - empezó a jugar al fútbol a los 8 años en Juventud Unida de Mina Clavero, club en el que hizo todas las infantiles y gran parte de su formación e incluso llegó a debutar en la Primera a la edad de 16 años. Y como si fuera poco: salió campeón con el equipo de su pueblo. “Fue una alegría enorme debutar en ese club, muy lindo, después salir campeón. Al año siguiente me vine a probar a Instituto, y quedé, fue en marzo de 2017”, contó el pibe de las Traslasierra en una recordada entrevista con Perfil Córdoba.

A Instituto llegó directamente para jugar en la Liga cordobesa. No tenía alojamiento que el club le brindara. Entonces, primero se quedó unos meses en la casa de un tío, después estuvo en una pieza que le alquiló Alberto 'Viejo' Castillo, una leyenda de las inferiores albirrojas, al año se fue a vivir unos meses a la casa de Dylan Leiva, compañero de él en el equipo ‘glorioso’ en la Primera local.

Esa etapa en la Liga Cordobesa es muy recordada por propios y extraños. Es que la rompió. Se destacó muchísimo… tanto en lo deportivo como en lo personal. Tan es así que quienes fueron sus compañeros lo elogian por doquier en ambos aspectos. Lo recuerdan con mucho aprecio y hoy celebran cuando festeja goles junto a Lionel Messi y Luis Suárez.

De aquel 2017 a este 2025 pasaron muchas cosas, y los caminos de Messi y Allende se juntaron en el Inter de Miami, donde comparten equipo y celebración en la MLS de Estados Unidos. Pero todo tiene un origen y para Tadeo –parte de ese génesis – es la Liga Cordobesa.

“Es muy bueno pasar por la Local, porque jugás con personas más grandes que vos, que tienen mañas, y te hace ser más aguerrido, te da otra viveza, además del roce. A mí me ayudó mucho”, le supo contar Tadeo a este cronista allá por julio de 2020 a días de haber sido promovido al plantel mayor de la ‘Gloria’ que conducía Fernando ‘Teté’ Quiroz en la Primera Nacional.

AGUANTANDO. Un juvenil Allende en canchas de la Liga Cordobesa.

Campeones

Aquel recordado Instituto de 2017, se consagró campeón de la Liga Cordobesa, con Leonardo Nadaya como entrenador, y tuvo un plantel conformado por: Lautaro Petruchi, Emiliano Barone, Diego Bertolo, Claudio Roldán, Rubén Genta, Giuliano Marigliano, Dylan Leiva, Maximiliano Alanis, Lautaro Bovero, Cristian Carrizo, Tomás Cobian, Gonzalo Medina, Lucio Bertona, Maximiliano Ponce, Lucas Limia, Maximiliano Bravo, Lucas Farías, Tadeo Allende, Erick Barrionuevo, Francisco Camps, Claudio Molina, Misael Gutiérrez, Maximiliano Gutiérrez, Alexis Maldonado, Calvo, Andrada, Oyola, Martín Pino, Agustín Escobar, Claudio Rodríguez, Tobares, Correa, Gastón Semenzin, Delgado, Blas Farchetto, Pablo Mattalia, Tobías Ballari, Alfredo Magnín, Nicolás Watson, Lautaro, Bustos, Mateo Bajamich, Montenegro, Luna, Germán Cervera.

Excompañeros de Tadeo en aquel Instituto campeón de la Liga Cordobesa, lo recuerdan en charla con Perfil Córdoba y dejaron en claro que el paso de aquel flaquito no pasó desapercibido en el club de Alta Córdoba.

Gonzalo Medina, quien en esa época tenía 23 años y era un delantero referente de la Local, contó: “En el 2017 jugué con él, y ese año salimos campeones después de muchos años. Teníamos un plantel muy lindo, muy grande, y varios debutaron en Primera de AFA. Tadeo en ese entonces era un pibe. Jugaba mucho en la Reserva de la Liga Cordobesa, pero después fue demostrando que tenía mucho talento y andaba muy bien”.

Pero ‘Gon’ trae a la mesa de la memoria un recuerdo agradable: al histórico utilero Castillo - fallecido en abril de 2024-.

“Tadeo era un pibito callado, humilde, no hablaba casi nada, y me acuerdo que sabía quedarse en la casa del viejo Castillo, el utilero. Yo vivía cerca y nos íbamos a entrenar los tres juntos en un Golcito que tenía, modelo 98. Incluso hasta a los partidos íbamos con el viejo Castillo. Lo solía retar como si fuese su nieto, y se enojaba Tadeo, pero no, momentos sanos, lindos. Él lo solía ayudar al viejo Castillo con las pelotas, los bolsos... Los veía y era como ver un abuelo y su nieto. Después me fui de Instituto. y él pudo cumplir su sueño, venia de Traslasierra y le metía a full”.

COMPAÑERISMO. Roldán pasa al ataque y Allende cubre. Complicidad albirroja en la Local.

Claudio Roldan, era el lateral izquierdo de ese equipo y al tiempo fue promovido y debutó en la Primera de la ‘Gloria’, y se desase en elogios para Allende. “Lo admiro mucho”, aclara. Y luego dice: “Es impresionante la carrera de Tadeo, estamos todos los que fuimos compañeros muy contentos por él. Jugué desde el 2017 hasta el 2021 juntos en la Local y después compartimos en Primera división. No tuvimos una relación de amistad, pero si fuimos buenos compañeros, nos llevábamos muy bien. Se juntaba con los más chicos. Primero en Reserva metía de a tres goles por partido, y en la Primera Local salimos campeones con Leo Nadaya, y Tadeo metía de dos o tres goles por partido, una bestia”.

Además, el defensor que hizo todas las inferiores en La Agustina, cuenta: “Tadeo volaba, con un físico privilegiado, físico de jugador de Europa. Empezó en Primera de extremo y la rompió. Cuando estaba en Godoy Cruz lo fui a ver y también hizo un golazo. Verlo ahora jugar con Messi y Suárez es una locura, lo admiro, es un crack. Yo jugaba con él y ahora, ¡mirá dónde está! ¡Juega con Messi! Me encanta que mis compañeros progresen y por eso todos estamos felices por él. Entrá a las fotos de él en Instagram y vas a ver que todos comentarios de los que fuimos compañeros de él en Instituto. Siempre fue buena persona”.

Por su parte, Cristian Carrizo, aquel interesantísimo mediocampista central, que también llegó a Primera, recuerda: “Me tocó compartir plantel en la local, donde él recién llegaba y logramos salir campeones después de varios años que no se lograba ganar la liga en Instituto”. Además, el ‘Mono’, que hoy juega en Las Palmas, cuenta: “Al año siguiente se destapó e hizo goles de todos los colores y le tocó subir al plantel profesional, su adaptación fue buena al nivel y después en Godoy Cruz demostró lo mismo que hacía en la Liga Cordobesa, eso hoy está donde está a base de su esfuerzo y disciplina”.

VESTUARIO FELIZ. Allende y Cobian tras una victoria en la LCF.

Adaptación

Cuando llegó, al comienzo, Tadeo jugaba de acompañante del centrodelantero, era rápido, acompañaba a Gonzalo Medina en la ofensiva, o jugaba de mediocampista. Pero en el 2018, como cuenta Carrizo explotó: pegó el estirón. Creció 15 centímetros.

Y lo empezaron a poner de ‘9’. Empezó a jugar de delantero de área y durante tres años fue el goleador del equipo, incluso, uno de esos años, del certamen. Eso lo llevó a Primera.

“Un pibe muy humilde. Compartí con él en Instituto en el 2017 y 2018, y ya se le veía un potencial muy grande, que estaba por explotar, y está a la vista con lo que está haciendo en su carrera”, resalta Tomás Cobian, talentoso mediocampista de aquel equipo. Y ‘Tomi’ expresa: “El presente que tiene es mérito de él, que entendió que tenía esas condiciones. Haber compartido con él, ver los recuerdos, las fotos juntos, me pone contento. Me acuerdo en las prácticas su pegada bárbara, una fuerza, una potencia. Pasamos mucho tiempo juntos, en el vestuario, y era un pibe atento, con oído predispuesto a escuchar, a aprender y eso se refleja en este presente”. Y cierra: “Fue un lujo haber sido compañero de Tadeo”.