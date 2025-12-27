Formado en el interior y con foco en el territorio: quién es Marcelo Marín, el nuevo jefe de la Policía de Córdoba

“Es un desafío muy grande”, se le escuchó decir el futuro jefe de la Policía de Córdoba, quien asumirá formalmente este lunes a la 9 de la mañana. Sabe que está frente al gran desafío de su vida profesional. Marcelo Marín es un policía de carrera que se formó en el interior y en los últimos años —como subjefe— conoció a fondo la capital cordobesa.

En la Policía de Córdoba, a muchos “jefes” se los distingue por sus orígenes. Algunos llegan desde el ETER, otros desde Bomberos, pero el futuro “mandamás” de la fuerza proviene de la Brigada de Explosivos. Pasó 18 años como brigadista de alto riesgo. A estos profesionales se los considera personas que combinan excelencia técnica y mentalidad de alto riesgo, están altamente capacitados y cuentan con aptitud para la toma de decisiones rápidas, gran atención al detalle y temple psicológico.

Quienes lo conocen, aseguran que a Marín le gusta compartir el tiempo con amigos. Juega al fútbol cada vez que puede en un club al “costado del Aeroclub” en Bell Ville. Dicen que es un gran anfitrión en el quincho de su casa y que suele invitar a tardes de pileteadas, aunque se irrita cuando le sacan vinos sin su permiso de su pequeña bodega.

Sus vecinos lo suelen ver circular en una camioneta blanca, vehículo oficial con chofer. Sus amigos señalan que le gustan mucho los autos y que “si son grandes, mejor”. Con 53 años, Marín escuchó al propio ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, que su designación era producto de un “cambio natural”, en la conferencia de prensa del viernes por la mañana. El anuncio no sorprendió a su entorno.

El comisario general Marcelo Marín es el nuevo jefe de la Policía de Córdoba

El jefe saliente, Leonardo Gutiérrez, hacía varios meses que buscaba traspasar el bastón de mando. El cuerpo no acompañaba la pasión que el cargo demanda. La salud comenzó a dar señales que obligaron a refugiarse en cuidados médicos y en su familia. “Cinco años en el Estado Mayor no es para cualquiera, el teléfono no descansa nunca”, reconocen todos los que forman parte de la Policía.

El subjefe será ascendido al máximo sillón en la Jefatura. Lo acompañarán el comisario y licenciado Alberto Bietti, como subjefe Capital; el comisario y licenciado Iván Rey como subjefe Interior; mientras que Federico Cisneros mantendrá su cargo como subjefe Administrativo.

Marín cuenta con casi 35 años en la fuerza (34 años y 9 meses exactamente), una edad límite para asumir el cargo. Nació en Pilar en 1973 pero se formó en Bell Ville. Su familia puede considerarse nómade entre los departamentos Río Segundo y Unión. Su abuelo era peón de albañil y por trabajo se radicaron en la zona de Villa Nueva, mientras que su padre fue el primero en vestir el uniforme de la fuerza. “Un policía recto, como los de los pueblos chicos”, dicen quienes lo conocieron. De chico se crió en Morrison y de allí partió —por el traslado de su papá— a Ballesteros.

Formación en el interior

La formación de Marín comenzó cuando tenía 17 años en la escuela de Oficiales de Bell Ville. Se podría decir que ingresó abrazando una posibilidad a futuro dentro de un contexto con algunas dificultades que le impedían mudarse y estudiar. Al poco tiempo conoció a Carina Campoli. Llevan 30 años de casados y tienen dos hijos (Jorge y Camila).

Un legislador departamental, muy cercano a Martín Llaryora, asegura que Marín “es un laburante de territorio. Recorre, camina”. Si bien en el interior lo conocen mucho, allegados también indican que ha hecho “un gran trabajo en la Capital, incluyendo reuniones con centros vecinales. Se mueve”.

"Fin a los naranjitas ilegales" y "prohibición de limpiavidrios": impulsan reforma del Código de Convivencia provincial

En el 2007 fue subjefe de la División de Sumarios Administrativos en el Departamento Unión y fue el primer director de la Patrulla Rural en el 2022, lo que lo catapultó para llegar a la gran ciudad como subjefe de la Policía en la Capital.

El negocio de su esposa

La esposa de Marín lleva adelante un emprendimiento relacionado con la fuerza policial, ya que se encarga de proveer uniformes a los oficiales. Campoli es quien tiene a cargo esa tarea, aunque nunca contó con un negocio físico: el trabajo siempre fue a demanda o cuando levantaba los pedidos en las recorridas que hacía por las comisarías de la región. Hoy, es una fuente de ingreso importante para la familia. Comenzó en el 2001 por una necesidad de los agentes de la zona, que de no contar con esa posibilidad debían viajar a la capital cordobesa.

“Uno nunca tiene que pedir nada, todo llega o se lo proponen por el buen trabajo que se demuestra”, es uno de los lemas de la futura conducción policial. Los cambios que se avecinan son muchos. Quinteros quiere una policía más cercana al vecino y Marín deberá articular la institución en esa dirección. “Todo lo que se logra es con apoyo y el consenso de todos”, se le escuchó decir al nuevo jefe, a horas de asumir al frente de la Policía de Córdoba.