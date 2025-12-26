El comisario general Marcelo Marín es el nuevo jefe de la Policía de Córdoba, según se informó oficialmente.

Marín, que hasta ahora era el subjefe de la fuerza policial, sucede en el cargo al comisario general Leonardo Gutiérrez.

El flamante jefe será secundado por el comisario general Alberto Bietti, quien se venía desempeñando como director de Investigaciones Criminales.

Las nuevas autoridades asumirán en el cargo el próximo lunes 29 de diciembre en un acto en la explanada de la jefatura de la Policía.

