"Fin a los naranjitas ilegales" y "prohibición de limpiavidrios": impulsan reforma del Código de Convivencia provincial

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, confirmó que este viernes la Comisión de Seguridad de la Legislatura trata la reforma del Código de Convivencia con tres ejes: "Fin a los naranjitas ilegales, prohibición de limpiavidrios, multas a familias que no cumplan con el calendario de vacunación obligatoria".

Orden público

"Orden público, convivencia y paz social para los cordobeses. El orden público requiere que los tres poderes del Estado converjan en una misma y única estrategia: prevenir y combatir el delito, protegiendo la vida y los bienes de los cordobeses de bien", sostuvo el funcionario.

"Necesitamos aggiornar nuestro código contravencional a un contexto socioeconómico complejo y dinámico, que exige al Estado Provincial cada vez más y mejores herramientas para consolidar el orden público", agregó en su cuenta de la red social "X".

"En ese sentido, instamos a los legisladores de todos los bloques que integran la Unicameral a dar una discusión seria, que anteponga la paz y tranquilidad de los cordobeses a la politiquería mezquina y personalista que no transforma ninguna realidad", exhortó Quinteros.

Naranjitas

“Bajo ningún punto de vista se trata de criminalizar la pobreza, sino de poner un cierto orden en una provincia que esta situación la tiene permanentemente en tensión y en caos”, aclaró el ministro.

"Nosotros ya venimos trabajando muy fuerte sobre este tema. Más de 370 naranjitas detenidos del 1 de enero hasta la fecha habla claramente de un comportamiento indebido de estas personas que muchas veces coaccionan, exigen el pago de una retribución que no debe ser exigida", afirmó en declaraciones a Mitre Córdoba.

"Lo que se pretende es quitar el párrafo del artículo en el que se permite el cobro voluntario o el pago voluntario si se quiere y dejándolo simplemente en que el espacio público es de todos, que solamente se puede cobrar en los lugares que los municipios habiliten", argumentó el funcionario provincial.

Noticia en desarrollo