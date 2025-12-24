Bono extraordinario para docentes y policías cordobeses: cuáles son los montos

Los policías y docentes provinciales cordobeses recibirán un bono extraordinario de 100 mil pesos con los salarios del mes de diciembre.

Policías

El Ministerio de Seguridad de Córdoba informó que se dispuso “el pago de un bono adicional extraordinario de $100.000, destinado a todo el personal policial que perciba un haber mensual líquido inferior a $2.800.000”.



“Este beneficio se suma al primer bono anual de $700.000 para gastos de uniforme y al incremento del 100% en el plus adicional por prestación de servicio en la vía pública, medidas que fueron anunciadas recientemente por el gobernador Martín Llaryora”, indica un comunicado oficial.



“Todos los conceptos mencionados serán liquidados junto con el haber correspondiente al mes de diciembre”, precisa el documento.



Además aclaró que “estas medidas no modifican ni sustituyen ninguno de los ítems que integran los haberes actuales, sino que se incorporan como beneficios adicionales”.



“Con estos anuncios, el Gobierno de Córdoba renueva y refuerza su compromiso de reconocer, cuidar y acompañar, en la medida en que las posibilidad fiscales lo permitan, a quienes día a día trabajan por la seguridad de todos los cordobeses”, finaliza el texto.

Docentes

“El Ejecutivo informó este martes que conjuntamente con los haberes del mes de diciembre abonará un adicional extraordinario no remunerativo por única vez a las y los activos cuyos haberes de diciembre sean inferiores a los $2.800.000”, confirmó la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

“Para las y los docentes en actividad el monto del adicional extraordinario será de $100.000.- por cargo, $5.000.- por hora cátedra y quinta hora y $10.000.- por módulo de jornada extendida, con tope por agente de $100.000”, detalló el gremio docente.