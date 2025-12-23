Navidad en Córdoba: cómo será el funcionamiento de los servicios municipales el 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de la Nochebuena y el feriado de Navidad, la Municipalidad de Córdoba informó un cronograma especial de servicios que regirá durante el miércoles 24 y el jueves 25 de diciembre.

El Transporte Urbano de Pasajeros circulará el miércoles 24 con frecuencia de día sábado, pero el servicio se interrumpirá de manera anticipada: los colectivos dejarán de circular a las 21.30. En tanto, el jueves 25 funcionará con frecuencia de día domingo, y el primer recorrido comenzará a las 6 de la mañana.

En cuanto a la recolección de residuos, el servicio nocturno previsto para el miércoles 24 se adelantará. Desde el municipio solicitaron a los vecinos sacar la basura antes de las 12 del mediodía. Por su parte, el jueves 25 no habrá recolección domiciliaria y el servicio se retomará con normalidad el viernes 26, en su horario habitual.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado serán gratuitos tanto el miércoles 24 como el jueves 25, siempre en los espacios habilitados.

Por otro lado, las plantas de Inspección Técnica Vehicular (ITV) permanecerán cerradas ambos días, al igual que el Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal (CPC) y el resto de las dependencias municipales.

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente sí estarán habilitados y abrirán sus puertas en el horario habitual de 8 a 18 horas durante ambas jornadas festivas.