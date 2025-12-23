Tres propuestas para celebrar la Navidad en comunidad

La vorágine del cierre de año y sus compromisos sociales tienen una contracara. Es en fechas como estas en las que las ausencias más se sienten.

Esta situación emocional que muchos consideran una experiencia individual, en el último tiempo se aborda como una problemática más de las sociedades en las que vivimos: aumenta la cantidad de gente que se siente sola.

Pero frente a este avance hay un antídoto: juntarse con otros, compartir espacios y experiencias, celebrar la Navidad en comunidad. Lo que la Organización Mundial de la Salud denominó “la conexión social”.

En la ciudad de Córdoba, además de los diferentes restaurantes que abren sus puertas para las Fiestas, hay -al menos- tres propuestas para aquellos que quieren compartir con otros, ya sea porque no tienen con quién pasarlo, o porque quieren acompañar.





Navidad solidaria en Alberdi

Por segundo año consecutivo, el Centro Vecinal Alberdi y la Red Pueblo Alberdi organizan la “Navidad Digna” en el Espacio Cervecería Córdoba (La Tablada y Arturo Orgaz). Gracias al aporte de voluntarios, invitan "a toda la comunidad, a quienes no tengan un plato de comida, a personas que se encuentren solas o, simplemente, quieran acompañar este encuentro colectivo y solidario en el barrio. La cena será gratuita para compartir un momento de reunión comunitaria".

Córdoba: se creó el observatorio municipal para estudiar y abordar la soledad no deseada

A partir de las 21 del 24 de diciembre, la Navidad se esperará en comunidad. Desde el Centro Vecinal Alberdi explican que “dignidad no es solo garantizar una cena a quien no la tiene en este momento, también es dignidad el esfuerzo y la felicidad de llevar una vida en comunidad”.

Se puede colaborar con transferencia bancaria al alias centrovecinalalberdi (CBU 0200912801000003117083).

Navidad con desconocidos



Es una propuesta del proyecto Conectamos de Martina Simes. Invita a compartir una cena en un lugar de zona norte con amigo invisible incluido. Aunque el cupo de 65 personas ya está completo, todavía hay lugar para fin de año, asegura.

Esta celebración forma parte de una idea más global: conocer gente, amigos, socios, no necesariamente una pareja. Comenzó con una pregunta en un Tik Tok: “¿Qué les parece si hago un evento para conocer gente en Córdoba?”. Entre los eventos que organizaron estos meses, como “ café con desconocidos” o salidas de trekking.

Para conocer otros eventos de Conectamos se puede consultar https://linktr.ee/conectamos .

Navidad para todos

La clásica celebración de la Iglesia del Carmen vuelve a realizarse. Con 700 inscriptos, este año será en el colegio de las hermanas dominicas, en Mariano Moreno al 150.

Desde la organización informan que recibirán donaciones para la mesa dulce, bebidas sin alcohol y juguetes para los niños que asistan.

Si bien la Navidad es una celebración religiosa y es uno de los principales acontecimientos del año litúrgico, también simboliza la esperanza (lo que se conoce como adviento, el tiempo previo al nacimiento de Jesús), y también habla del encuentro y la ayuda a los desconocidos, simbolizados en los pastores que se acercaron al establo en el que María había dado a luz.