Infectólogo sobre la gripe H3N2 en Argentina: "Va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño"

El infectólogo Eduardo López advirtió que la gripe H3N2 podría “circular poco durante el verano argentino, pero va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño”.

Gripe H3N2

“Este es un virus, el H3N2, ya conocido pero lo que pasó este año que una parte pequeña del virus, del genoma viral donde está la información genética, mutó”, explicó el especialista.

“Y al mutar la vacuna que se utilizó no estaba preparada para una máxima efectividad. Entonces esto se diseminó muy rápido porque además el invierno europeo comenzó antes, de cuatro a seis semanas antes”, agregó en declaraciones a Radio Mitre.

“Como era de esperar este es un virus que el transporte aéreo lo va llevando de un lado a otro”, recalcó López.

“No nos olvidemos que el virus de la gripe empieza a eliminarse en un individuo que va a tener gripe dos días antes sin tener síntomas. Entonces un individuo va transmitiendo el virus sin tener ningún tipo de síntoma”, puntualizó.

Además señaló que “llegó a Argentina como llegó a Guatemala, como llegó a México, a Chile y Bolivia”.

Vacunas en marzo

“Tenemos que estar preparados no para abrumarnos y preocuparnos, porque este es un virus que creo que va a circular poco durante el verano argentino, pero va a empezar a circular fuerte cuando empiece el otoño”, sostuvo López.

“Hay que vacunarse precozmente. Hay que dar la vacuna en el mes de marzo lo más rápidamente posible”, concluyó el infectólogo.