Falleció un hombre tras sufrir una descarga eléctrica en una vivienda del sur de Resistencia

Un hombre de 56 años perdió la vida este lunes por la tarde luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de conexión de cableado en una vivienda precaria del barrio Villa Elba, al sur de Resistencia. El episodio se produjo en un contexto de intensas lluvias y tormentas intermitentes que se mantienen sobre la capital chaqueña desde el domingo.

El hecho ocurrió cerca de las 14.40 en un domicilio ubicado en el Lote 216. Hasta allí acudieron efectivos de la Comisaría Décima tras un aviso por una persona electrocutada. En el lugar, una mujer de 62 años, pareja de la víctima, relató que el hombre se encontraba dentro del inmueble manipulando instalaciones eléctricas cuando sufrió la descarga.

Minutos después arribó una ambulancia del sistema de emergencias, aunque la médica interviniente decidió no ingresar a la vivienda hasta tanto se garantizara la seguridad eléctrica, por lo que se solicitó la presencia de personal de la empresa distribuidora de energía. Recién alrededor de las 16.30, tras las verificaciones correspondientes, personal de Medicina Legal constató el fallecimiento y dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

En el procedimiento intervinieron además peritos del Gabinete Científico y el ayudante fiscal de turno. Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó la instrucción de actuaciones bajo la carátula de supuesta muerte dudosa, a fin de establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el trágico desenlace.

El episodio se registró en medio de una situación crítica para numerosos barrios de Resistencia, con calles anegadas y complicaciones en los servicios básicos a raíz del temporal. Las tareas de asistencia y prevención continúan en distintos sectores vulnerables de la ciudad.