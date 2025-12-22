A ocho años sin respuestas por Elvis Benítez, su madre afirma: “Hay una oportunidad real de saber qué pasó”

Se cumplen ocho años de la desaparición de Elvis Martín Benítez y, por primera vez en mucho tiempo, su familia vuelve a sentir que la investigación puede avanzar. Así lo expresó su madre, Érica Romero, quien aseguró que la reciente reactivación del expediente abre una posibilidad concreta de llegar a la verdad sobre lo ocurrido aquel 22 de diciembre de 2017.

“Ese día quedó grabado para siempre. Es dolor, pero hoy también es esperanza”, señaló. La mujer sostuvo que, a diferencia de otros años, ahora existen nuevos testimonios y medidas judiciales que no se habían impulsado en el pasado y que podrían ser determinantes para reconstruir las últimas horas del joven.

La reapertura del caso se dio tras el impacto social y judicial del crimen de Cecilia Strzyzowski, que motivó la aparición de declaraciones públicas y aportes de testigos que derivaron en diligencias pendientes desde hace años. “A partir de esos dichos se empezaron a mover cosas que antes estaban frenadas”, explicó Romero, quien aclaró que la fiscalía pidió reserva para no entorpecer la investigación.

Tragedia en Corrientes: pescadores encontraron el cuerpo de una mujer que era intensamente buscada

Convencida desde el inicio de que su hijo no se ausentó por voluntad propia, Érica remarcó que “a Elvis le pasó algo esa mañana”. El último dato firme lo ubica camino a la parada del colectivo 111, que debía llevarlo a la casa de sus abuelos. “Si se subió a un vehículo, fue con alguien conocido. Él no se iba con extraños”, afirmó en declaraciones a Radio Libertad, y cuestionó la falta de rastrillajes tempranos y la ausencia de conducción fiscal en los primeros meses.

Elvis tenía 18 años, era sociable, estudiaba en colegios del centro y tenía un círculo amplio de amistades. Al momento de desaparecer, había sido padre hacía apenas tres meses. “Tenía preparado el regalo para su bebé. Yo lo entregué creyendo que iba a volver”, recordó su madre. Hoy, ese niño —ya en edad escolar— es “el calco” de su papá, una presencia que sostiene y duele a la vez.

Desde el Ministerio Público, el procurador adjunto Miguel Fonteina confirmó que existen datos nuevos incorporados al expediente y que se trabaja con testimonios bajo juramento, algunos con identidad reservada. También se integraron actuaciones surgidas de diligencias vinculadas a otras investigaciones de alto impacto.

Feroz incendio en Corrientes: destruyó una maderera y una colchonería en Ruta 5

Ocho años después, la familia de Elvis Benítez mantiene el pedido intacto: que quien sepa algo hable, incluso de manera anónima. Con una recompensa vigente del Sistema Federal de Búsqueda y una causa nuevamente en marcha, la expectativa vuelve a encenderse. “No busco otra cosa que saber la verdad”, insistió Érica Romero.