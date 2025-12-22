Misiones: el programa especial "Ahora Fiestas" estará vigente hasta el próximo 31 de diciembre

El Gobierno de Misiones informó que "con el objetivo de acompañar a las familias durante las compras de fin de año y potenciar el comercio local el programa Ahora Fiestas estará vigente hasta el miércoles 31 de diciembre".

Programa Ahora Fiestas

"Durante la vigencia de la promoción los comercios adheridos ofrecerán hasta un 25% de reintegro (20% en comercios no misioneros) y la posibilidad de financiar las operaciones en 1 o 6 cuotas sin interés. Estos beneficios estarán disponibles para tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Macro y el límite de financiación será de $653.400; mientras que el tope máximo de reintegro será de $44.044", indica un comunicado oficial.

Además "participarán los comercios de rubros vinculados al consumo de temporada en vísperas de los festejos de Navidad y Fin de Año, entre ellos se encuentran indumentaria, calzado, juguetes, artículos del hogar, electrodomésticos, deportes, celulares, blanquerías y regalos".

"Los comercios que ya se encontraban adheridos a los programas Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables participarán automáticamente del programa Ahora Fiestas y ofrecerán estas condiciones de venta durante todos los días menos aquellos de vigencia regular de los programas, en los cuales seguirán operando con las mismas condiciones habituales", detalla el documento.

"En el cierre del año, el Gobierno provincial continúa sosteniendo estas herramientas que articulan los esfuerzos del sector público y privado con el doble objetivo de incentivar el comercio local en toda la provincia y a su vez fortalecer la capacidad de consumo de los hogares durante los festejos navideños y de fin de año", señala otra parte del comunicado.

Comercios adheridos

El listado de comercios adheridos en cada localidad estará disponible en la web de los Programas Ahora: ahora.misiones.gob.ar

Fuente: Ministerio de Hacienda