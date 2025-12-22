Gustavo Sáenz: "Con el déficit cero no se come, no se cura"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz pidió dejar de lado "las políticas radicalizadas" al tiempo que mostró su preocupación porque no se apruebe el Presupuesto 2026.

"Con el déficit cero no se come"

“Aristóteles decía que la virtud se encuentra en el término medio y, lamentablemente, parece que esa virtud aquí va a ser difícil de encontrar si seguimos con estas políticas radicalizadas", sostuvo el mandatario salteño.

"No es quién gana o pierde una votación; hay argentinos esperando que se reactive la economía, que haya trabajo. Con el equilibrio fiscal y el déficit cero no se come, no se cura, no se resuelve la inseguridad, no se genera trabajo. Está bien defenderlo, que la inflación vaya bajando, pero hay que buscar equilibrios", agregó en declaraciones a Radio Mitre difundidas por La Nación.

Además subrayó que "tiene que haber políticas de Estado firmes para poder generar confianza en las inversiones”.

Presupuesto 2026

“Me preocupa la situación de esta semana, que podamos quedarnos nuevamente sin presupuesto. Llevamos dos años sin esta ley para los argentinos y para los gobernantes", advirtió.

"Lo que ha pasado en la Cámara de Diputados es una muestra de la fragmentación que hay en nuestro país, que es lamentable. Algunos votan por deporte y hay que tener mayor responsabilidad y compromiso con la gente”, analizó el gobernador.

Emergencia en discapacidad y universidades

“Toda esta semana deberían estar buscando que los senadores tengan la posibilidad de una solución a este problema. Hay dos problemas muy sensibles, discapacidad y universidades", prosiguió Sáenz.

"El Gobierno dice que le genera déficit fiscal. ¿Puede haber una propuesta alternativa? Porque, si se va a votar una ley que provoca desequilibrio fiscal y no se va a pagar, tampoco se benefician las universidades y las personas con discapacidad. También es cierto que hubo muchos excesos y hay que ver que esta situación no sea injusta", insistió el mandatario salteño.

“Si sale el presupuesto como está, va a generar un problema para el Gobierno, porque sigue manifestando que no está en condiciones de llevarlo adelante. Sería importantísimo que los senadores puedan trabajar con modificaciones y hablar con los diputados para, cuando vuelva, que se pongan de acuerdo en un presupuesto. Algo se tiene que poder, algo tienen que ceder el Gobierno y las universidades, y con las personas con discapacidad, lo mismo", finalizó Sáenz.