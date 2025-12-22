Presupuesto 2026: qué áreas recibirán más fondos tras la sanción definitiva en Corrientes

La provincia ya cuenta con su ley fundamental de gastos y recursos para el próximo año. En su segunda sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados de Corrientes sancionó con fuerza de ley el Presupuesto General 2026, tras un debate que contó con el voto positivo de la "mayoría agravada" y el rechazo del bloque opositor, que no logró imponer sus modificaciones.

Corrientes: el Presupuesto 2026 prevé gastos por $3,2 billones y déficit financiero de $189.700 millones

El diputado Norberto Ast, como miembro informante de la Comisión de Hacienda, defendió la iniciativa destacando la búsqueda del equilibrio fiscal con desarrollo e inclusión. Durante su intervención, subrayó que Corrientes se mantiene como una de las jurisdicciones con menor nivel de endeudamiento del país y la que más recursos coparticipa a sus municipios.

Los números del Presupuesto 2026

La norma sancionada fija el total de gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras en la suma de $3.298.327.524.277 (más de 3,2 billones de pesos). Estas son las claves del texto aprobado:

Crecimiento: representa un incremento del 26% en comparación con el presupuesto del ejercicio anterior.

Déficit proyectado: el resultado financiero estimado arroja un déficit de $-189.749.440.083 para la Administración Central y organismos descentralizados.

Estado eficiente: Ast resaltó que Corrientes es el territorio con menor cantidad de empleados públicos cada mil habitantes en la región.

Prioridades: se establecieron refuerzos de partidas en ítems sensibles como infraestructura pública, salud y educación.

El debate en el recinto

A pesar de que el bloque opositor presentó un despacho de minoría con modificaciones, fundamentado por la diputada Marlen Gauna, la propuesta fue desestimada al no contar con los votos necesarios. No obstante, legisladores de diversos bloques destacaron el "nivel de madurez" de la discusión parlamentaria.

Participaron del debate los diputados Emiliano Fernández, Cecilia Gortari, Ana Almirón, Lorena Lazaroff, Ricardo Leconte (h), Albana Rotela, Hugo Benítez, Gustavo Canteros, Sara Aparicio, Edgar Benítez y Eduardo Hardoy. Cabe destacar las ausencias de Pedro Cassani y Adriana Vidal Domínguez.

Con la sanción definitiva, el expediente fue girado al gobernador Juan Pablo Valdés para su promulgación. Se espera que la vigencia de esta ley permita al Ejecutivo provincial avanzar con los anuncios de fin de año y garantizar el flujo de fondos para el inicio del ciclo lectivo y las paritarias del próximo año.