Corrientes: el Presupuesto 2026 prevé gastos por $3,2 billones y déficit financiero de $189.700 millones

El proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial de Corrientes para el Ejercicio 2026 ingresó a la Legislatura, revelando las proyecciones económicas del Sector Público Provincial para el próximo año.

El monto total de gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras se fijó en la suma de $ 3.298.327.524.277 (pesos tres billones doscientos noventa y ocho mil trescientos veintisiete millones quinientos veinticuatro mil doscientos setenta y siete), lo que representa un incremento del 26% con respecto al año pasado.

El cálculo de recursos corrientes, de capital y fuentes financieras destinado a atender dichos gastos es idéntico al monto total de gastos.

El Presupuesto del Sector Público, neto de contribuciones figurativas, arroja un Resultado Financiero estimado en un déficit de $ -189.749.440.083 (pesos menos ciento ochenta y nueve mil setenta y cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochenta y tres) para la Administración Central y Organismos Descentralizados No Autofinanciados.

Endeudamiento y crédito público

Uno de los puntos centrales del proyecto es la autorización de endeudamiento para financiar obras de infraestructura y otros destinos:

Crédito Público: se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público interno o externo, destinadas a financiar Obras de Infraestructura, materiales y equipamiento, por hasta la suma de $ 200.000.000.000,00 (pesos doscientos mil millones).

Avales y Garantías: se faculta al Ejecutivo a otorgar avales y garantías a Municipios y Organismos Descentralizados por hasta $20.000.000.000 (pesos veinte mil millones).

Letras de Tesorería: se autoriza la emisión de Letras de Tesorería para cubrir deficiencias estacionales de caja por hasta $ 200.000.000.000 (pesos doscientos mil millones), con vencimiento que puede exceder el ejercicio presupuestario.

Servicios de la Deuda: el importe total de erogaciones para atender los Servicios de la Deuda se fijó en $ 26.426.868.382.

Presupuesto por poderes y organismos

El proyecto de Ley establece los siguientes presupuestos para los Poderes y Organismos Descentralizados:

Poder Judicial: el presupuesto anual se fija en $ 194.163.377.243 .

Poder Legislativo: el presupuesto anual se fija en $ 62.079.429.236 .

Instituto de Previsión Social (IPS): contará con un presupuesto de $ 723.054.974.432 .

Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR): su presupuesto se fijó en $ 217.695.352.000 .

Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO): su presupuesto asciende a $ 64.091.000.000 .

Instituto de Lotería y Casinos: El presupuesto es de $ 175.448.834.833.

Personal y recomposición salarial

El proyecto fija el total de la planta de personal del Sector Público Provincial para el ejercicio 2026:

Planta Permanente: se fijó en 52.920 el total de la Planta de Personal Permanente.

Personal Temporario: se estimó en 18.615 la cantidad de Personal Temporario.

En cuanto a la recomposición salarial, el artículo 19 autoriza al Poder Ejecutivo a destinar, como mínimo, un 50% del excedente de libre disponibilidad resultante de la mayor recaudación de impuestos provinciales y coparticipación federal respecto a lo estimado, a la partida de personal.

Facultades al Poder Ejecutivo

El Presupuesto 2026 otorga facultades clave al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, incluyendo: