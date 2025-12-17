Ordenaron la libertad bajo caución de Ricardo Osuna en la causa por abigeato

La Justicia chaqueña ordenó la libertad bajo caución del abogado Ricardo Osuna, imputado en una investigación por robo de ganado, aunque su salida efectiva de la dependencia policial donde permanece alojado dependerá de que se determine el valor de la garantía y se completen los pasos formales exigidos por el proceso. De cumplirse esos requisitos, la excarcelación podría concretarse en el transcurso de la jornada.

La resolución fue adoptada este martes durante una audiencia de control jurisdiccional, en la que el juez de Garantías Javier Roy hizo lugar al planteo de la defensa y dispuso la liberación condicionada del letrado. El magistrado estableció que la medida quede supeditada a una caución real, cuyo monto deberá ser fijado por el Ministerio Público Fiscal, instancia clave para que la orden se torne operativa.

La situación procesal y los antecedentes

Osuna se encuentra detenido desde el 5 de diciembre, imputado por el delito de encubrimiento por admisión o receptación, en el marco de una causa vinculada al abigeato. Esa investigación se suma a un expediente previo en el que también fue acusado por robo de ganado, encubrimiento y entorpecimiento de la Justicia.

En ese antecedente, el abogado había recuperado la libertad luego de permanecer cerca de 40 días detenido, tras acreditar una fianza que ascendió a 325 millones de pesos, resolución que se produjo luego de que la Cámara de Apelaciones cuestionara la legalidad de la detención dispuesta en primera instancia.

Huelga de hambre y traslado al hospital

En los últimos días, la situación del defensor, quien además representa a Emerenciano Sena en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se vio atravesada por una huelga de hambre que ya superó las cinco jornadas. Osuna rechazó la ingesta de alimentos y, según consta en actuaciones oficiales, también se negó a recibir medicación para el control de la hipertensión y la diabetes.

Esa situación derivó en una descompensación y su traslado al hospital Perrando, donde fue evaluado y posteriormente derivado a la División Medicina Legal. Tras los exámenes de rigor, regresó a la comisaría donde continúa alojado a la espera de que se efectivice la excarcelación.

Trámites pendientes para la excarcelación

Desde la defensa explicaron que, una vez fijado el monto de la caución, se procederá a ofrecer un inmueble en garantía, avanzar con el embargo, realizar la inscripción correspondiente y presentar la documentación ante el juzgado. Recién una vez cumplidos esos pasos podrá concretarse la liberación.

Durante sus últimos traslados judiciales, Osuna volvió a cuestionar la legalidad de su detención y sostuvo que no existen motivos procesales para mantenerlo privado de su libertad. La definición final sobre su excarcelación quedará ahora supeditada a la determinación de la caución y a la celeridad de los trámites administrativos.