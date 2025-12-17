Passalacqua confirmó inversión privada de US$10 millones para ampliar un hotel y sumar un centro de experiencias en Iguazú

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció una inversión de 10 millones de dólares destinada a la ampliación del complejo hotelero Loi Suites Iguazú y a la incorporación de un nuevo centro de atracciones con experiencias inmersivas en uno de los principales destinos turísticos del país.

El anuncio se realizó tras una reunión en la que participaron el mandatario provincial, el ministro de Turismo, José María Arrúa, y Pedro Loitegui, propietario de la cadena hotelera. Según se informó, el proyecto apunta a fortalecer la oferta turística de Puerto Iguazú con propuestas innovadoras que permitan a los visitantes “vivir la selva desde adentro”, sin generar impacto ambiental.

A través de sus redes sociales, Passalacqua destacó el alcance de la iniciativa privada. “Junto al ministro José María Arrúa recibimos a Pedro Loitegui, propietario de la cadena Loi Suites, quien anunció una inversión de 10 millones de dólares para ampliar el complejo hotelero en Puerto Iguazú y sumar un centro de atracciones con experiencias inmersivas que permitirán disfrutar de nuestra maravilla sin alterar el entorno”, expresó.

Turismo, empleo y desarrollo sustentable

El gobernador subrayó que la inversión no solo amplía la infraestructura turística, sino que también tendrá un efecto directo sobre la economía regional. “De esta manera, Iguazú incorpora un nuevo atractivo turístico y, sobre todo, más trabajo para nuestra gente”, afirmó.

La iniciativa se inscribe en la estrategia del Gobierno de Misiones de consolidar un modelo de desarrollo turístico sustentable, que combine innovación, preservación ambiental y generación de empleo, reforzando el posicionamiento de Puerto Iguazú como destino internacional de naturaleza y experiencias.