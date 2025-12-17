En Formosa, Kicillof acusó a Milei de “abandonar a las provincias” y habló de casi mil obras públicas paralizadas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó este miércoles duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de “abandonar a las provincias” y de encabezar “una de las experiencias más centralistas y unitarias” de la historia reciente. Lo hizo durante un acto en Formosa, que compartió con el mandatario local Gildo Insfrán, en el marco de la firma de convenios de cooperación entre ambas provincias.

La actividad se desarrolló en el Instituto Politécnico de Formosa, donde se rubricaron acuerdos en materia de seguridad, investigación y aplicación de tecnología, y contó también con la presencia de los ministros bonaerenses Javier Alonso (Seguridad) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad).

Durante su discurso, Kicillof sostuvo que el país atraviesa “una deserción del gobierno nacional” y afirmó que la actual administración dejó de cumplir obligaciones básicas establecidas por la Constitución. “No es solo una decisión política: es ilegal e inconstitucional”, remarcó. En ese contexto, planteó la necesidad de avanzar en “un verdadero pacto entre provincias argentinas” para recuperar una mirada federal y amortiguar el impacto de las decisiones tomadas desde la Casa Rosada. Según explicó, los acuerdos firmados con Formosa constituyen “una declaración política frente a la situación económica y social grave que atraviesa el país”.

“Las provincias están sufriendo el abandono, la ausencia y la deserción del gobierno nacional”, afirmó Kicillof.

Obras paralizadas y políticas interrumpidas

Uno de los ejes centrales del discurso fue la obra pública. El gobernador bonaerense aseguró que en su provincia hay “cerca de mil obras públicas abandonadas por la Nación”, entre ellas escuelas, rutas, cloacas, obras de agua y energía, universidades y proyectos portuarios.

También cuestionó la interrupción de políticas nacionales sensibles, como la provisión de medicamentos oncológicos, la distribución de alimentos y el envío de material pedagógico. “Las provincias hacemos de escudo y de red, pero no alcanza”, advirtió.

“No alcanza con que las provincias hagan de red si el Estado nacional se retira de sus responsabilidades”.

Seguridad, fronteras y narcotráfico

En materia de seguridad, Kicillof apuntó contra el desfinanciamiento de las fuerzas federales y planteó un interrogante directo: “¿Quién cuida las fronteras si el Gobierno nacional se retira?”. En ese marco, destacó el rol de Formosa en el control territorial y señaló que, con recursos propios, la provincia “cuida las fronteras”. Además, vinculó el avance del narcotráfico con la falta de control fronterizo: “Para que la droga llegue a Buenos Aires antes recorrió más de 1.500 kilómetros y cruzó una frontera sin control. Ahí falló el Estado nacional”, sostuvo.