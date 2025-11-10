Valdés viaja a la India en busca de inversiones y no estará en Corrientes para recibir a Javier Milei

La agenda del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lo mantendrá fuera de la provincia durante la visita del presidente Javier Milei. Valdés encabezará una comitiva en busca de inversiones en la India a partir del próximo miércoles 12 de noviembre, mientras que Milei participará del 12º Congreso de Economía Regional del Club de la Libertad en Corrientes el jueves 13.

El viaje de Valdés contempla una agenda intensa de 10 días que incluirá reuniones con autoridades gubernamentales, empresarios y participación en foros multilaterales de comercio e inversión, coordinada con las embajadas de Argentina e India.

Búsqueda de inversiones en mercados clave

El ministro de Producción, Claudio Anselmo, detalló que la delegación provincial participará en tres encuentros de relevancia mundial en la ciudad de Bombay: la Cumbre Económica Mundial, la Exposición Mundial de Comercio y la Conferencia Asia Pacífico.

El principal foco de la misión es atraer capitales para dos sectores específicos:

Industrias Madereras: se buscarán operadores internacionales interesados en invertir en este sector clave de la provincia.

Cadena de Búfalo: se realizarán reuniones con importantes industrias, ya que la India es el "principal creador, productor y consumidor de carne de búfalo en el mundo", dado que el país no consume carne de vaca por razones religiosas.

Anselmo señaló que el objetivo es "mostrar lo que estamos haciendo en Corrientes e invitarlos a conocer nuestro país y en lo posible venir a invertir".

La agenda culminará en Bombay con una visita a los puertos y una reunión internacional de economía donde "Valdés está invitado a exponer", dijo Anselmo en declaraciones a radio La Red Corrientes.